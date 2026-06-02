El Departamento de Estado enfatiza la relevancia de proteger las páginas de visa en cada pasaporte, puesto que ante daños o deterioros, este documento será considerado inválido de forma automática, lo que impedirá a su titular realizar el viaje.

El visa americana constituye un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que aspiran a visitar Estados Unidos, ya que, salvo que se disponga de una exención, las autoridades la exigirán como parte de los permisos obligatorios para poder ingresar al puerto de entrada al país, donde el oficial de CBP llevará a cabo el control pertinente.

En este contexto, el Departamento de Estado enfatiza la relevancia de proteger las páginas de visa en cada pasaporte, puesto que ante daños o deterioros, este documento será considerado inválido de forma automática, lo que impedirá a su titular realizar el viaje.

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Las autoridades indican que las visas que no están presentes en el pasaporte en el cual fueron emitidas pierden automáticamente su validez. En estas circunstancias, es imperativo gestionar un nuevo ejemplar en una embajada o consulado de Estados Unidos.

Por ejemplo, el Departamento de Estado advierte sobre nunca intentar extraer una visa vigente de un pasaporte caducado para trasladarla a un nuevo documento migratorio. “Si realiza esta acción, su visa dejará de ser válida”, se afirma.

En tales situaciones, se sugiere viajar con ambos pasaportes: el antiguo que contiene la visa americana válida y el nuevo. El oficial de CBP llevará a cabo la inspección y, si autoriza el ingreso al país, el sello de admisión estará acompañado de la inscripción “VIOPP”, que señala que la visa se encuentra en otro pasaporte.

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Además de asegurar su integridad en el pasaporte, para preservar la visa americana también es crucial cumplir con las actividades para las que fue otorgada. Por ejemplo, una visa de turismo no debe ser utilizada para aceptar empleo ni para adquirir bienes para su reventa. Estas acciones podrían comprometer su validez.