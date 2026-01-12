El pasado 26 de diciembre entró en vigor para todo el país una medida comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que tiene como objetivo fortificar los protocolos de seguridad que se implementan en los diferentes aeropuertos del país.

La normativa indica que todos los extranjeros que ingresan o salen del país, sin ningún tipo de excepción, deben pasar por un control donde se recopilan sus datos biométricos.

El fin es detectar, por ejemplo, personas identificadas como criminales, terroristas o visitantes ilegales que ya fueron deportados previamente para refinar los procesos de admisión .

Nueva medida de Estados Unidos: los datos de todas estas personas pueden guardarse por hasta 75 años

De acuerdo con lo detallado en el comunicado oficial, la medida amplía la biometría facial e incrementa la tecnología utilizada para la verificación de identidad con el fin de fortalecer los controles de entrada y salida del país por aire, tierra o agua.

Como es un control generalizado, cuando no existan inconvenientes, se tratará de un procedimiento de rutina. Por el contrario, si los registros denotan una alerta, las autoridades podrán denegar la entrada a visitantes no deseados.

Los controles biométricos se realizarán a todos los extranjeros que ingresen o salgan del país y sus datos podrán almacenarse por hasta 75 años. Fuente: archivo.

Es importante considerar que, la participación de ciudadanos estadounidenses en el programa es opcional, aunque de hacerlo, sus fotografías sólo permanecerán archivadas durante 12 horas. En el caso de los no ciudadanos, las fotos tomadas por los oficiales pueden conservarse por hasta 75 años.

Si bien antes existieron excepciones para cumplir con este control, como sucedía con diplomáticos o ciudadanos canadienses, desde el 26 de diciembre la medida aplica para todos los no ciudadanos.

¿Cuál es el objetivo de estos controles que realiza Estados Unidos?

“Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, se indica en el comunicado del DHS.

Así, el sistema busca constatar la identidad de cada viajero para poder tomar las medidas necesarias cuando su presencia se considere una amenaza.