La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades la solicitarán como parte de los permisos obligatorios para habilitar el viaje al puerto de entrada, donde un oficial de CBP realizará la inspección correspondiente.

En ese sentido, respetar de manera rigurosa la estadía permitida en el país es fundamental para preservar la validez de este documento y evitar inconvenientes con las autoridades.

Estados Unidos revocará automáticamente la visa americana a quienes no completen esto cuando deben

El Departamento de Estado explica que las visas americanas de todas las personas que permanecieron o permanezcan en el país más tiempo del que realmente están autorizados a hacerlo quedarán completamente revocadas.

Esta medida se ampara bajo la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece que quienes incumplen las normativas de estadía quedarán fuera de estatus.

Las visas de quienes se encuentren fuera de estatus serán automáticamente revocadas. Fuente: archivo.

“Cualquier visado de entrada múltiple que haya sido anulado por estar fuera de estatus no será válido para futuras entradas en Estados Unidos”, indican las autoridades.

Información importante sobre estas visas americanas

El no completar el viaje cuando se debe no sólo puede poner en peligro un visado americano actual, sino también la elegibilidad futura de su portador.

Existen denegaciones de visado que establecen específicamente el tiempo en el que un viajero puede resultar inelegible para gestionar este documento basado en el tiempo que permaneció ilegalmente en Estados Unidos.