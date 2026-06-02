El Gobierno ha establecido un programa que facilita el ingreso legal de ciudadanos extranjeros sin necesidad de tramitar visa, siempre que se satisfagan los requerimientos de elegibilidad.

Para ingresar de manera legal a Estados Unidos, resulta imperativo contar con la documentación migratoria adecuada, siendo la visa americana uno de los permisos más solicitados.

En este sentido, el Gobierno ha establecido un programa que facilita el ingreso legal de ciudadanos extranjeros sin necesidad de tramitar visa, siempre que se satisfagan los requerimientos de elegibilidad.

¿Qué programa permite el ingreso legal a Estados Unidos sin necesidad de visa americana?

El Visa Waiver Program (VWP), o Programa de Exención de Visa, tiene como finalidad facilitar los viajes y robustecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y sus socios.

Esta iniciativa del gobierno estadounidense permite a los ciudadanos de los países miembros visitarlo sin necesidad de obtener una visa convencional. No obstante, los viajeros deberán ingresar con una autorización electrónica denominada ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

El programa beneficia principalmente a turistas y empresarios que transitan por períodos breves, máximo 90 días, con fines de turismo o negocios. Se encuentra disponible para ciudadanos de más de 40 naciones.

Estados Unidos aceptará el ingreso legal a todos los extranjeros que superen esta prueba

Estados Unidos simplificará el acceso sin visa para quienes realicen este procedimiento.

El proceso para obtener el permiso ESTA es completamente en línea y sencillo, aunque requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. A continuación, se detalla el procedimiento:

Verificar si el país está incluido en el programa

Asegurarse de poseer un pasaporte electrónico vigente, con un chip integrado (e-passport)

Acceder al sitio web oficial del ESTA

Completar el formulario electrónico

Realizar el pago de la tarifa de solicitud y enviarla

Es imprescindible señalar que la autorización del ESTA no garantiza la admisión en el país, puesto que la decisión final corresponde al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto o lugar de ingreso.