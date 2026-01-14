En esta noticia
Contar con un pasaporte válido es indispensable para todos los extranjeros que desean viajar a Estados Unidos, pues se trata de una identificación internacional obligatoria para ingresar al país y que las autoridades solicitarán durante las instancias previas a la habilitación del traslado.
En ese sentido, se establecen pautas específicas que la mayoría de estos documentos deben cumplir para considerarse aceptables, específicamente relacionadas con el momento en el que fueron tramitados.
Medida mundial: Estados Unidos no aceptará pasaportes extranjeros tramitados en este momento
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos especifica que todos los visitantes deben tener pasaportes cuya validez se extienda seis meses más que el período previsto de viaje previsto inicialmente.
Como cada nación establece sus propios períodos de validez para este documento, es esencial planificar la tramitación o actualización -según cada caso- del pasaporte en función de la fecha del viaje.
Si el pasaporte presentado fue tramitado con tanta anterioridad que no logra cumplir con el requisito de los seis meses, no se considerará válido al momento de tramitar la visa para viajar.
Información esencial: quiénes no deben cumplir con este requisito de pasaporte
CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, tan sólo tienen que presentar un pasaporte válido al momento de su estadía.
Países latinoamericanos incluidos en la lista
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Haití
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.