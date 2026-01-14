Contar con un pasaporte válido es indispensable para todos los extranjeros que desean viajar a Estados Unidos, pues se trata de una identificación internacional obligatoria para ingresar al país y que las autoridades solicitarán durante las instancias previas a la habilitación del traslado.

En ese sentido, se establecen pautas específicas que la mayoría de estos documentos deben cumplir para considerarse aceptables, específicamente relacionadas con el momento en el que fueron tramitados.

Medida mundial: Estados Unidos no aceptará pasaportes extranjeros tramitados en este momento

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos especifica que todos los visitantes deben tener pasaportes cuya validez se extienda seis meses más que el período previsto de viaje previsto inicialmente.

Como cada nación establece sus propios períodos de validez para este documento, es esencial planificar la tramitación o actualización -según cada caso- del pasaporte en función de la fecha del viaje.

Si el pasaporte presentado fue tramitado con tanta anterioridad que no logra cumplir con el requisito de los seis meses, no se considerará válido al momento de tramitar la visa para viajar.

El pasaporte debe tener seis meses de validez futura. Fuente: archivo.

Información esencial: quiénes no deben cumplir con este requisito de pasaporte

CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, tan sólo tienen que presentar un pasaporte válido al momento de su estadía.

Países latinoamericanos incluidos en la lista

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.