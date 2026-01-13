Tras la captura del líder del chavismo Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero, Donald Trump anotó un jonrón en su política exterior. El mundo hoy mira para Venezuela con ojos de esperanza, en especial los venezolanos autoexiliados que anhelan el regreso a su país para encontrarse con sus seres queridos que aún viven en el país petrolero.

Con Nicolás Maduro bajo arresto en Estados Unidos; el presidente Donald Trump, fiel a su mecanismo de generar polémica, dio a conocer en las últimas horas una imagen de su perfil en Wikipedia en el que se muestra como “presidente interino de Venezuela”. Si bien ahora las operaciones comerciales, en especial del petróleo están bajo el control de la Casa Blanca, crece la expectativa sobre qué pasará con el pueblo venezolano. ¿Se volverá Venezuela a su estado número 51, permitiendo así que los venezolanos no necesiten visa para viajar a territorio americano?

¿Pueden ahora los venezolanos entrar a Estados Unidos sin visa?

No, Venezuela sigue siendo un país independiente, y “soberano”, pero con la intervención de los Estados Unidos. Pese a que Trump ha polemizado con su designación de IA como “presidente interino de Venezuela” y aún ese cargo se llegue a ser realidad, todos los venezolanos que quieran entrar a Estados Unidos, deberán pasar por el proceso de visado tradicional.

Según datos de Henley & Partners y su Passport Index, Venezuela ocupa el lugar número 45 en el ranking total de 199 países que muestra el poder que tiene cada pasaporte y a qué países puede ingresar sin visa y a cuáles debe pasar por un proceso de visado.

En el caso de Venezuela, con su puesto 45, solo le permite ingresar sin visa a 118 países. Todo venezolano que quiera entrar a territorio estadounidense deberá pedir visa ante el consulado.

En este sentido, pese al golpe comando que el Gobierno de Estados Unidos le dio al régimen chavista, quien se mantiene como presidenta encargada de Venezuela es la chavista Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez enfrentó a Donald Trump tras su polémica publicación

Con la polémica publicación de Trump en sus redes sociales, la presiente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez no se quedó callada y reaccionó: “Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela”.

Asimismo, la política venezolana agregó en su salida por la televisión estatal venezolana: “Avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”, según textuales recopilados por la agencia de noticias EFE.

El presidente de Estados Unidos, en conferencia de prensa con los periodistas a bordo del avión presidencial, dejó en claro que si Rodríguez no coopera con los Estados Unidos, su destino será el mismo que Maduro.