A partir del 1 de agosto de 2026, el Gobierno de Estados Unidos implementará un importante cambio en el proceso para solicitar visas en varios países de África.

La medida obligará a miles de personas a realizar el trámite en consulados y embajadas diferentes a los que utilizaban hasta el momento.

El Departamento de Estado explicó que la decisión forma parte de una reorganización de los servicios consulares para reforzar los controles de seguridad, unificar los procesos de evaluación y optimizar los recursos destinados a la emisión de visas.

¿Qué cambia con las visas de Estados Unidos desde el 1 de agosto?

La nueva medida del Gobierno de Estados Unidos establece que los servicios rutinarios de visas dejarán de prestarse en 25 sedes diplomáticas. Por esta razón, quienes vivan en esos países deberán solicitar su visa en un centro regional designado.

Confirman un cambio en el trámite de la visa americana para los solicitantes de estos países. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Los cambios alcanzar a los solicitantes de visas de inmigrante y de no inmigrante, incluidas las de turismo, negocios, empleo, reunificación familiar y prometidos, entre otras categorías.

Los países afectados son:

Antananarivo (Madagascar)

Abuja (Nigeria)

Asmara (Eritrea)

Bamako (Malí)

Banjul (Gambia)

Brazzaville (República del Congo)

Bujumbura (Burundi)

Conakry (Guinea)

Cotonou (Benín)

Durban (Sudáfrica)

Freetown (Sierra Leona)

Gaborone (Botsuana)

Harare (Zimbabue)

Juba (Sudán del Sur)

Libreville (Gabón)

Lilongwe (Malaui)

Lusaka (Zambia)

Maputo (Mozambique)

Maseru (Lesoto)

Mbabane (Esuatini)

N’Djamena (Chad)

Niamey (Níger)

Nouakchott (Mauritania)

Ouagadougou (Burkina Faso)

Windhoek (Namibia)

¿A qué consulados deberán acudir los solicitantes de visa de estas regiones?

El Departamento de Estado informó que los servicios de visas se concentrarán en 20 centros regionales, donde se realizarán las entrevistas, el procesamiento y la adjudicación de las solicitudes.

Las sedes habilitadas serán:

Abiyán

Accra

Addis Abeba

Ciudad del Cabo

Dakar

Dar es Salaam

Yibuti

Johannesburgo

Kampala

Kigali

Kinsasa

Lagos

Lomé

Luanda

Malabo

Monrovia

Nairobi

Port Louis

Praia

Yaundé

Las autoridades aclararon que las embajadas y consulados de los países afectados no cerrarán. Continuarán ofreciendo servicios para ciudadanos estadounidenses y algunas prestaciones consulares limitadas.

Qué pasará con las citas y las visas ya emitidas

En función de la información que difundió el Departamento de Estado, las personas que ya tengan una cita programada en alguna de las oficinas afectadas deberán revisar el correo electrónico, vía de comunicación a partir de la cual se les proporcionarán los pasos a seguir con su respectivo trámite.

En lo que respecta a las visas ya emitidas, seguirán siendo válidas, por lo que esta reorganización no modifica su vigencia ni obliga a realizar ningún trámite adicional.

Otro punto importante es que quienes hayan pagado la tarifa de solicitud de una visa de no inmigrante deberán agendar su cita antes del 31 de julio en la oficina donde realizaron el pago. De lo contrario, el importe abonado no será reembolsado.

Finalmente, el organismo indicó que los exámenes médicos podrán realizarse en el país de origen del solicitante si existe un médico autorizado o, en su defecto, en el centro regional donde se procese la visa.