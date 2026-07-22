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Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8163 (Casamiento).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 22 de julio

 816311° 9410
 2°551412° 2636
 3°563813° 9436
 4°008814° 1693
 5°394215° 8491
 6°025216° 9740
 7°260317° 5970
 8°363518° 2421
 9°818519° 5026
 10°966520° 7329

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¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con Casamiento suele simbolizar compromisos, uniones y el paso a una nueva etapa en el amor, el trabajo o proyectos personales.

También puede reflejar deseo de estabilidad o miedo a perder independencia, según las emociones del sueño y tu situación actual.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.