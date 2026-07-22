Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8163 (Casamiento).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 22 de julio
|1°
|8163
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|9410
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|5514
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|2636
|3°
|5638
|13°
|9436
|4°
|0088
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|1693
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|3942
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|8491
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|0252
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|9740
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|2603
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|5970
|8°
|3635
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|2421
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|8185
|19°
|5026
|10°
|9665
|20°
|7329
¿Qué significa soñar con Casamiento?
Soñar con Casamiento suele simbolizar compromisos, uniones y el paso a una nueva etapa en el amor, el trabajo o proyectos personales.
También puede reflejar deseo de estabilidad o miedo a perder independencia, según las emociones del sueño y tu situación actual.
Recomendación para los jugadores
Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.