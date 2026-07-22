Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8163 (Casamiento).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 22 de julio

1° 8163 11° 9410 2° 5514 12° 2636 3° 5638 13° 9436 4° 0088 14° 1693 5° 3942 15° 8491 6° 0252 16° 9740 7° 2603 17° 5970 8° 3635 18° 2421 9° 8185 19° 5026 10° 9665 20° 7329

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con Casamiento suele simbolizar compromisos, uniones y el paso a una nueva etapa en el amor, el trabajo o proyectos personales.

También puede reflejar deseo de estabilidad o miedo a perder independencia, según las emociones del sueño y tu situación actual.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.