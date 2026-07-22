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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 22 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 22 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2442 - Zapatillas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 22 de julio

 1°2442 11°0778
 0202  12°7819
 3°7681 13°2692 
 6249  14°9743 
 9174  15°0030 
 6°0344  16°9371
 4089  17°2320 
 9071  18°3949 
 4973  19°8097 
 10°8055 20°4047 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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