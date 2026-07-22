En esta noticia ¿Qué significa soñar con zapatillas?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 22 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 22 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2442 - Zapatillas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 22 de julio

1° 2442 11° 0778 2° 0202 12° 7819 3° 7681 13° 2692 4° 6249 14° 9743 5° 9174 15° 0030 6° 0344 16° 9371 7° 4089 17° 2320 8° 9071 18° 3949 9° 4973 19° 8097 10° 8055 20° 4047

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele simbolizar tu camino y la disposición para avanzar, resaltando rapidez, comodidad y libertad de movimiento.

Su estado marca el mensaje: nuevas y limpias reflejan confianza y comienzos; gastadas o rotas advierten cansancio, estancamiento o cambio necesario.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.