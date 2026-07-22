Frotar una cebolla por la ventana, para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

En el mundo de los trucos caseros, existe un método que comenzó a ganar popularidad por su practicidad: cortar una cebolla al medio y pasarla por el vidrio. Si bien parece una práctica común, se trata de una alternativa económica para mejorar la limpieza y el ambiente del hogar.

Esto es debido a que este alimento posee compuestos sulfurosos y azúcares naturales que actúan como desengrasante. Además, está instalada en tradiciones populares como barrera para “malas vibras” y amuleto de limpieza energética del hogar.

¿Para qué sirve pasar cebolla por los vidrios?

Según quienes aplican este truco, el jugo de la cebolla funciona como un repelente natural. Su olor característico ayudaría a mantener alejados mosquitos y otros insectos que suelen ingresar por las aberturas.

A su vez, se le atribuyen propiedades desinfectantes. Al frotarla sobre el vidrio, podría contribuir a eliminar suciedad y generar una barrera protectora sin necesidad de químicos.

Frotar una cebolla por la ventana, para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Los beneficios de frotar cebollas en los vidrios

Entre las ventajas más mencionadas por quienes aplican este método, se encuentran:

Ayuda a mantener alejados mosquitos y otros insectos gracias a su olor penetrante, que funciona como una barrera natural en zonas de ventilación.

Permite limpiar los vidrios de manera económica, ya que reemplaza en parte el uso de productos específicos de limpieza.

Puede contribuir a desinfectar superficies, aprovechando los compuestos naturales presentes en la cebolla.

Colabora en la neutralización de algunos olores dentro del hogar, especialmente en ambientes cerrados o con poca circulación de aire.

Cómo aplicar el truco de la cebolla en la ventana

Para poner en práctica este método no se necesitan elementos complejos, de modo tal que el procedimiento es simple y rápido, cual lo convierte en una opción más que positiva para aplicar.

Primero, se debe cortar una cebolla por la mitad para exponer su jugo natural. Luego, se frota directamente la parte interna sobre el vidrio, cubriendo toda la superficie con movimientos suaves y parejos.

Después de unos minutos, se puede pasar un paño seco o apenas húmedo para retirar el exceso. De esta manera, el vidrio queda limpio y con una fina capa que, según quienes lo usan, ayuda a repeler insectos y neutralizar olores.

Frotar una cebolla por la ventana, para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Por qué la cebolla es buena para la salud

La cebolla es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía y está presente en una gran variedad de recetas tanto por el sabor que aporta como por lo versátil que es.

Además, tiene una importante cantidad de beneficios para la salud entre los que se destacan: