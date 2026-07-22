En materia laboral, California es uno de los estados más complejos.

A partir del 1 de julio, miles de trabajadores de California vieron cambios en el salario percibido por sus actividades. Los aumentos pueden variar según los Gobiernos locales, ya que se pueden establecer escalas diferentes a la estatal.

En materia laboral, California es uno de los estados más complejos, presentando uno de los salarios más altos de la región, con montos que pueden variar según el condado. Esto puede afectar a empresas con sucursales en distintas ciudades, ya que deben adaptar la nómina a las escalas locales.

Salario mínimo en California: ¿A cuánto aumentó en julio de 2026?

La escala estatal para la nómina se fijó en 16,90 dólares por hora desde principios de 2026, pero lo que puede variar son las escalas de las diferentes ciudades y condados , que pueden establecer montos diferentes.

Esto obliga a las empresas a adaptar los salarios de acuerdo al lugar en el que esté ubicada la tienda, como es el caso de las cadenas de supermercados y franquicias con varias sucursales.

La escala estatal para la nómina se fijó en 16,90 dólares por hora desde principios de 2026. Wikimedia Commons | Freepik

¿Cuál es el salario mínimo en de las ciudades en las que aumenta de nuevo?

Los montos por hora que se prevén para algunas ciudades y condados:

Alameda: 17,76 dólares.

Berkeley: 19,61 dólares.

Emeryville: 20,34 dólares.

Fremont: 18,05 dólares.

Los Ángeles:

Ciudad: 18,42 dólares. Condado: 18,47 dólares.

Malibú: 17,91 dólares.

Milpitas: 18,50 dólares.

Pasadena: 18,57 dólares.

San Francisco: 19,61 dólares.

Santa Mónica: 18,47 dólares.

En cuanto a aumentos para empleados de hotelería: