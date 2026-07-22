En un contexto donde los repelentes comerciales suelen escasear o alcanzar precios elevados en las góndolas argentinas, los remedios caseros han vuelto a ganar protagonismo. Entre ellos, una combinación simple pero efectiva está copando las redes sociales: colocar hojas de laurel dentro de un limón.

Este “hack” de limpieza y hogar no solo promete un ambiente con aroma a frescura natural, sino que se posiciona como una alternativa económica y sustentable frente a los aerosoles industriales. Pero, ¿qué hay de cierto en su eficacia?

La ciencia detrás del aroma: ¿por qué funciona esta mezcla?

La efectividad de este truco no es magia, sino química natural. El limón es rico en limoneno, un compuesto aromático que se utiliza en la industria de la limpieza por su capacidad desengrasante y su olor penetrante. Por su parte, el laurel contiene cineol y eucaliptol, aceites esenciales que se liberan gradualmente.

Al combinar ambos, se produce una sinergia de fragancias cítricas y herbales que actúan sobre el sistema olfativo de los insectos. Muchos bichos, especialmente las moscas y algunos tipos de mosquitos, tienen receptores muy sensibles que interpretan estos olores intensos como una señal de peligro o un ambiente hostil, lo que los aleja del lugar.

Paso a paso: cómo preparar el aromatizante natural

Para realizar este truco en casa, solo necesitás elementos que probablemente ya tenés en tu cocina:

Elegir el cítrico: lavá bien un limón fresco (cuanto más jugoso, mejor liberará los aceites). El corte clave: realizá cortes profundos en forma de cruz o en rodajas sin llegar a separar las partes por completo. Insertar el laurel: colocá entre 4 y 6 hojas de laurel seco o fresco en las ranuras de la pulpa. Ubicación estratégica: colocalo sobre un plato pequeño en zonas de corriente de aire, como ventanas, o en lugares críticos como la mesada de la cocina o el interior de los placares.

Algunos usuarios en Argentina están sumando clavos de olor a esta mezcla, potenciando el efecto repelente gracias al eugenol, otra sustancia que los insectos detestan.

El factor dengue: una aclaración necesaria

Dada la preocupación recurrente por el dengue en Argentina, es fundamental contrastar la información. Si bien el limón y el laurel pueden ayudar a mantener un ambiente libre de moscas y mosquitos comunes en áreas pequeñas (como una habitación), no reemplazan las medidas de prevención oficiales.

Fuente: Shutterstock Dajra

Especialistas en entomología advierten que el mosquito Aedes aegypti es sumamente resistente. Por lo tanto, este truco casero debe ser considerado un complemento aromático y no una barrera definitiva. El “descacharrado” (eliminar recipientes con agua) sigue siendo la única medida 100% efectiva.

Más allá de los insectos, el laurel tiene propiedades relajantes documentadas. En la aromaterapia, el aroma del laurel se asocia con la reducción del estrés y la mejora de la concentración. Integrarlo en el living de casa a través de un limón puede ayudar a crear un clima de mayor bienestar tras una jornada laboral.