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Los ciudadanos de Perú que busquen acercarse a los bancos del país y realizar trámites en el transcurso de la última semana de julio, deberán tomar nota de las jornadas en que las entidades permanecerán cerradas.

Según establece el calendario, los feriados nacionales establecidos para conmemorar las Fiestas Patrias modificarán la atención habitual de las entidades financieras y habrá jornadas en las que las instituciones no brindarán atención al público.

Confirmado | Este martes 28 y miércoles 29 de julio cerrarán los bancos en Perú: qué servicios estarán afectados por las Fiestas Patrias. (Foto: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

La medida afectará los trámites presenciales durante el martes 28 y el miércoles 29 de julio, por lo que muchas operaciones deberán adelantarse o realizarse a través de canales digitales. Aunque el servicio en ventanilla se verá interrumpido, no todas las gestiones quedarán suspendidas.

Los bancos cerrarán las puertas el 28 y 29 de julio

Los días 28 y 29 de julio, declarados feriados nacionales por las celebraciones de Fiestas Patrias, las agencias bancarias no atenderán al público en todo el país.

La suspensión alcanzará tanto a los bancos privados como al Banco de la Nación, que tampoco abrirá sus oficinas durante esas jornadas.

La suspensión alcanzará tanto a los bancos privados como al Banco de la Nación, que tampoco abrirá sus oficinas durante el martes 28 y miércoles 29 de julio. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Quienes necesiten realizar operaciones presenciales deberán organizarse con anticipación o esperar hasta que finalice el feriado para ser atendidos.

Qué trámites y operaciones no se podrán realizar en las sucursales

Durante el cierre de las agencias, los usuarios no podrán efectuar aquellas gestiones que requieren atención en ventanilla.

Entre las principales operaciones afectadas se encuentran:

Depósitos y retiros por caja.

Trámites presenciales en agencias .

Gestiones que requieren documentación física .

Atención personalizada del Banco de la Nación y bancos privados.

No obstante, las operaciones digitales seguirán disponibles durante ambos feriados para evitar que los clientes queden sin acceso a sus servicios financieros.

Qué servicios bancarios seguirán funcionando durante los feriados

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los bancos mantendrán habilitados sus canales de atención electrónica.

Los clientes podrán utilizar las apps móviles, la banca por internet y los cajeros automáticos para realizar transferencias, consultar saldos, pagar servicios y efectuar otras operaciones habituales .

Por este motivo, quienes tengan pagos o trámites importantes previstos para esos días deberán priorizar los canales digitales o adelantar las gestiones que solo puedan resolverse de manera presencial antes del inicio de los feriados.