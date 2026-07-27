Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Oficial | Nueva York, Ciudad de México y Toronto bloquean la salida y el ingreso a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay continúan aplicando controles a quienes pretendan ingresar o salir de sus territorios con el pasaporte vencido. Esta situación puede ocasionar demoras, rechazos o distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, las compañías aéreas y los organismos de migración solicitan que el pasaporte se encuentre vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso a otro país. No obstante, existen algunas excepciones previstas en acuerdos regionales que contemplan determinados casos.

Alerta: qué sucede en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos para entrar o salir de Venezuela?

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha implementado en distintos momentos prórrogas a la vigencia de los pasaportes, por lo que en determinados casos se acepta el documento aun después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué documentos exige Paraguay para entrar al país?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Además, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente según su situación particular.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: