Autorizado | España puede rechazar el ingreso y salida del país a extranjeros con el pasaporte vigente que no cumplan esta condición.

España endurece los controles migratorios y advierte que no es suficiente contar con el pasaporte en regla. La vigencia mínima del documento se convierte en un requisito clave que puede impedir tanto la salida como el ingreso al país.

Viajar sin cumplir con este margen exigido puede derivar en la denegación de embarque o en el rechazo en frontera, incluso cuando el pasaporte aún no haya caducado.

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la normativa se enmarca en el código de fronteras schengen que regula entradas y salidas en europa

De acuerdo con este marco, los Estados miembros tienen la facultad de negar el acceso a viajeros que no cumplan con los requisitos documentales, a pesar de que el pasaporte se encuentre formalmente vigente.

En este contexto, es fundamental revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de planificar un viaje, a fin de prevenir gastos inesperados, cancelaciones o inconvenientes en los aeropuertos.

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¿Cuál es la vigencia mínima del pasaporte para viajar desde España?

Uno de los puntos centrales que remarcan las autoridades es que el pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis meses en numerosos destinos internacionales. Este requisito no solo aplica al momento de ingresar a otro país, sino también al momento de salir desde España.

La exigencia responde a la necesidad de garantizar que el documento cubra toda la estancia del viajero. Además, permite contemplar imprevistos como extensiones de visado o modificaciones en el itinerario.

Países y regiones que exigen 6 meses de vigencia del pasaporte:

A continuación, se presenta una lista de países relevantes:

Alemania

Australia

Brasil

Canadá

China

Egipto

India

Israel

Tailandia

Vietnam

Espacio Schengen (incluye a España)

Dentro del espacio Schengen, el criterio es diverso, aunque de igual modo estricto. En este contexto, el pasaporte debe tener validez al menos hasta tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio. No cumplir con esta condición puede resultar en la negación de ingreso.