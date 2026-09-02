En la sesión de apertura de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1575 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,16% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro frente al dólar mostró una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.67% y en el último año acumuló -0.53%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor que sugiere una mayor confianza en la moneda. Este crecimiento en la cotización puede estar relacionado con factores económicos como el incremento de la inversión extranjera o la estabilidad política.

Sin embargo, es importante monitorizar este comportamiento a lo largo de los próximos días, ya que una fluctuación sostenida podría influir en decisiones financieras y en el mercado. Evaluar el contexto que rodea esta tendencia será crucial para comprender su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 4.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 5.14%.

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¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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