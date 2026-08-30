Las autoridades migratorias de Brasil, Bolivia y Perú continúan implementando controles rigurosos para los viajeros que pretendan ingresar o salir de dichos países portando un pasaporte vencido. Esta circunstancia puede ocasionar dificultades en aeropuertos y puntos de frontera.

En términos generales, tanto las aerolíneas como los organismos migratorios requieren que los pasajeros dispongan de un documento de viaje válido y vigente como requisito para conceder el embarque o facilitar el acceso internacional, salvo algunas excepciones estipuladas en acuerdos regionales.

Pasaportes vencidos en Brasil: ¿qué debes saber?

Brasil requiere que los extranjeros presenten un pasaporte o documento de viaje válido para ingresar o salir del país, conforme a las regulaciones migratorias actuales.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas tienen la facultad de rechazar el embarque o el ingreso al territorio brasileño si el pasajero presenta documentación que ha expirado o que no satisface los requisitos establecidos para el viaje.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden acceder a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, evitando la necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Por otro lado, los ciudadanos brasileños que viajan al extranjero deben asegurarse de contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se aconseja verificar la validez del pasaporte o del documento de identidad antes de iniciar el viaje.

Ya es oficial | Aeropuertos de Brasil, Bolivia y Perú impedirán la salida del país a quienes aplacen este trámite de actualización en su pasaporte. (Fuente: IA) Montaje EC

Requisitos para entrar o salir de Bolivia: guía 2024

En Bolivia, la Dirección General de Migración (DIGEMIG) requiere que los viajeros internacionales hayan obtenido un pasaporte válido y vigente o un documento autorizado de acuerdo con los convenios internacionales firmados por la nación.

Asimismo, las autoridades subrayan que los ciudadanos bolivianos están obligados a identificarse como nacionales al momento de su entrada o salida del país.

En caso de que el pasaporte se encuentre vencido, tanto las aerolíneas como las autoridades de control migratorio tienen la potestad de restringir el viaje hasta que se lleve a cabo la renovación del documento.

A diferencia de la situación en Venezuela, Bolivia no adopta una política que permita la circulación con pasaportes caducados, por lo que es imperativo que toda la documentación esté vigente, salvo las excepciones contempladas en la normativa migratoria o en acuerdos internacionales específicos.

Perú ahora exige documentación vigente para viajar

Los aeropuertos de Perú exigen a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Además, aunque algunos ciudadanos peruanos pueden viajar a países vecinos utilizando el DNI gracias a acuerdos regionales, para muchos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Documentos que piden las autoridades migratorias al entrar

Las autoridades migratorias, junto con las compañías aéreas, suelen llevar a cabo la verificación de diversos requisitos vinculados a la documentación personal antes de autorizar un viaje internacional.

Entre los controles más relevantes, se encuentran los siguientes: