Aprobado y oficial | Se prohíbe la entrada a los Estados Unidos con pasaporte español vigente si no cumple este requisito.

Viajar a los Estados Unidos con pasaporte español suele asociarse a un trámite relativamente simple: solicitar el ESTA, comprobar que la autorización esté aprobada y preparar el viaje. Sin embargo, esa autorización electrónica no funciona por sí sola. El documento usado para viajar también debe cumplir una condición técnica clave.

El requisito que puede cambiar todo es el pasaporte electrónico o biométrico. Las autoridades estadounidenses exigen que los viajeros que entren bajo el Programa de Exención de Visado tengan un pasaporte con chip integrado.

Esto también alcanza a los pasaportes temporales o de emergencia: si no son electrónicos, no sirven para viajar sin visado a territorio estadounidense.

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El requisito del pasaporte español que dificulta la entrada a EE.UU.

Los ciudadanos españoles tienen la posibilidad de desplazarse a los Estados Unidos por motivos turísticos o de negocios durante un periodo que no exceda los 90 días, en virtud del Visa Waiver Program, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por dicho programa. Entre estas condiciones se incluye la posesión de una autorización ESTA vigente y un pasaporte electrónico que sea compatible con los requerimientos de los controles migratorios estadounidenses.

Surge un inconveniente cuando un individuo viaja portando un pasaporte provisional, temporal o de emergencia. Aunque dicho documento se encuentre vigente, es posible que carezca de un chip electrónico. En tales circunstancias, el viajero podría requerir un visado otorgado por las autoridades estadounidenses, dado que el pasaporte no satisface los criterios del programa de exención.

El Departamento de Estado de los EE.UU. especifica que los pasaportes temporales o de emergencia de los países que participan en el programa deben contar con tecnología electrónica para poder ser utilizados sin necesidad de visado.

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El ESTA aprobado no garantiza la entrada sin un pasaporte biométrico

El ESTA permite viajar hacia los Estados Unidos dentro del sistema de exención de visado, sin embargo, no constituye una visa ni asegura, por sí solo, la entrada al país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aclara que una autorización aprobada no satisface los requisitos legales de una visa cuando ésta es necesaria.

Esto implica que un viajero puede tener el ESTA al día y, aun así, enfrentar complicaciones si el pasaporte empleado no cumple con las condiciones técnicas requeridas. Además, el permiso está vinculado a los datos del documento utilizado para su solicitud. En caso de que el viajero cambie de pasaporte, es esencial revisar la autorización antes de embarcar, ya que cualquier discrepancia entre el documento y la solicitud puede ocasionar demoras o rechazos.

Qué deben comprobar los españoles antes de viajar para evitar rechazos

Antes de adquirir un billete o presentarse en el aeropuerto, es recomendable verificar tres datos: que el pasaporte español sea biométrico, que el ESTA esté vigente y que la información del permiso coincida exactamente con el documento de viaje. El chip electrónico constituye una condición esencial del sistema, ya que permite verificar digitalmente la identidad del titular.

Asimismo, es importante tener en cuenta los documentos emitidos por urgencia. Un pasaporte provisional puede resolver una situación consular específica, pero ello no implica que sea válido para ingresar a cualquier país bajo las mismas condiciones que un pasaporte ordinario.

En el caso de los EE.UU., la exigencia de un pasaporte electrónico se mantiene incluso para documentos temporales o de emergencia cuando se planea viajar sin visado.