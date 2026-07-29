El Gobierno de México aplica severas sanciones a las personas que extraigan, transporten o comercialicen ilegalmente una especie vegetal protegida . Las autoridades nacionales buscan frenar de manera definitiva el comercio no autorizado de este ejemplar para resguardar la biodiversidad silvestre del país y para cuidar las especies en peligro de extinción.

Esta estricta medida legal establece multas económicas muy elevadas y penas de prisión efectivas para todos los infractores. Diversos organismos ambientales supervisan de forma permanente el cumplimiento de la norma regulatoria en los distintos estados del territorio mexicano .

¿Cuál es la planta que podría traer sanciones millonarias?

Las sanciones oficiales están dirigidas a cualquier ciudadano que posea o comercialice este espécimen sin contar con los permisos oficiales. La normativa castiga con la misma firmeza tanto el tráfico masivo a gran escala como la extracción individual dentro de terrenos naturales.

La planta protegida por el marco legal es la biznaga, un cactus de forma circular endémico del territorio mexicano. Esta especie vegetal crece principalmente en zonas áridas del país y constituye un elemento clave de la flora silvestre de la región.

El acitrón es una planta muy valorada en México.

Las razones y la millonaria cifra de la multa

Las autoridades judiciales imponen penas de uno a nueve años de cárcel según lo establecido por el Código Penal Federal. Asimismo, las sanciones económicas aplicadas por los inspectores pueden superar fácilmente los 350.000 pesos mexicanos, cifra equivalente a unos 20.000 dólares.

La norma oficial NOM-059-SEMARNAT-2010 clasifica a este cactus dentro de la lista de especies amenazadas y en peligro de extinción. La recolección ilegal y la venta clandestina destruyen las poblaciones silvestres y vulneran el equilibrio ecológico de los hábitats locales.

La tenencia de este cactus únicamente resulta legal si el ejemplar proviene directamente de Unidades de Manejo autorizadas por la secretaría . Estos establecimientos oficiales entregan la documentación correspondiente y aplican marcas de registro que acreditan que el ejemplar nació en viveros legales.

¿Por qué es tan importante esta planta?

Este cactus requiere un período extremadamente largo de entre 50 y 100 años para alcanzar la madurez y el tamaño ideal . Su ritmo de crecimiento tan lento complica severamente la regeneración natural de la especie en los espacios afectados por la recolección ilegal.

En el ámbito gastronómico tradicional, los comerciantes procesan ilegalmente la pulpa de este cactus para elaborar un dulce dulce comercial llamado acitrón. Este producto confitado es un ingrediente emblemático utilizado en la preparación de los chiles en nogada y la Rosca de Reyes .

La extracción masiva de estas plantas altera la capacidad de conservación y retención de humedad en los suelos del desierto. Además, la pérdida constante de estos ejemplares elimina la principal fuente de alimento para diversas especies de insectos polinizadores locales.