Las autoridades migratorias de México reiteraron que los viajeros extranjeros deberán presentar un pasaporte vigente y en buen estado para poder ingresar al país. Quienes arriben con un documento vencido, deteriorado o que no cumpla con los requisitos de validez establecidos podrían enfrentar desde revisiones adicionales hasta la negativa de ingreso.

La vigilancia se reforzará especialmente en terminales internacionales con un importante movimiento de pasajeros, como los aeropuertos de Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, donde se espera un elevado flujo de visitantes procedentes del extranjero. Las inspecciones estarán enfocadas en verificar que los documentos de viaje cumplan con las condiciones exigidas por la legislación migratoria mexicana.

Aeropuertos de Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez prohibirán la salida de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte Shutterstock

De acuerdo con las autoridades, la normativa vigente faculta al Instituto Nacional de Migración (INM) para impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros cuando el pasaporte presentado no reúna los requisitos de vigencia o validez necesarios para su admisión al territorio nacional.

El detalle del pasaporte que podría impedir el ingreso a México

Aunque muchos viajeros consideran que pueden utilizar su pasaporte hasta la fecha exacta de vencimiento, en la práctica diversos controles internacionales exigen que el documento conserve un periodo mínimo de vigencia para autorizar el ingreso.

Por ello, un extranjero que llegue a México con un documento vencido o próximo a expirar podría ser sometido a:

Entrevistas migratorias

Revisiones más exhaustivas

Ser declarado inadmisible

Las autoridades aeroportuarias anticiparon que estas verificaciones serán especialmente estrictas en aeropuertos internacionales como Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, ante el incremento previsto del tránsito de pasajeros durante 2026.

Consecuencias de viajar con pasaporte vencido o próximo a vencer

Los viajeros internacionales que no renueven su pasaporte antes de viajar pueden enfrentar distintas complicaciones, entre ellas:

Rechazo inmediato por parte de las autoridades migratorias.

Retención temporal en el aeropuerto mientras se revisa su situación.

Negativa de ingreso al territorio mexicano.

Pérdida de vuelos de conexión.

Cancelación o pérdida de reservas de hospedaje y actividades turísticas.

Asimismo, las aerolíneas pueden negar el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple con las exigencias migratorias de México o del itinerario previsto.

Recomendaciones antes de viajar a México en 2026

Las autoridades aconsejan revisar con suficiente anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte antes de adquirir boletos de avión o contratar servicios turísticos.

También recomiendan comprobar que el documento no presente daños físicos, hojas deterioradas o fallas en la lectura electrónica, ya que cualquiera de estas situaciones puede generar inconvenientes durante la inspección migratoria.

En terminales con una importante operación internacional, como los aeropuertos de Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, los controles documentales serán más rigurosos para detectar irregularidades y agilizar el ingreso de los pasajeros que cumplan con todos los requisitos establecidos por la normativa migratoria mexicana.