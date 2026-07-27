Estados Unidos, México y España se mantienen entre los destinos turísticos con mayor demanda a nivel internacional, por lo que cada año reciben a millones de viajeros provenientes de distintas partes del mundo.

Antes de emprender el viaje hacia cualquiera de estos países, es indispensable verificar que el pasaporte esté vigente. Contar con un documento válido es un requisito esencial, ya que, si su vigencia expiró o está por vencer y no se renueva con anticipación, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias pueden negar el abordaje o impedir el ingreso al destino.

Requisitos de pasaporte de Estados Unidos para quienes quieran viajar por turismo

Para ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben presentar un pasaporte que permanezca vigente durante toda su estancia prevista y, además, por al menos seis meses posteriores a la fecha de salida. La única excepción corresponde a los países que integran el llamado “Club de los 6 meses”, cuyos ciudadanos únicamente necesitan que el documento sea válido durante el tiempo que permanecerán en territorio estadounidense.

Tener un pasaporte en regla también es indispensable para realizar otros trámites previos al viaje. Tanto la solicitud de la visa estadounidense como la autorización electrónica ESTA requieren contar con un documento vigente para completar el proceso.

Garantizar la validez futura del pasaporte es esencial al momento de realizar traslados internacionales.

Requisitos de pasaporte de México para quienes deseen viajar por turismo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) establece que, conforme a la legislación mexicana, todas las personas extranjeras que ingresen al país deben presentar un pasaporte vigente al momento de su llegada.

No obstante, la dependencia también señala que algunas aerolíneas solicitan que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses para prestar el servicio. Por ello, recomienda a los viajeros consultar previamente con la compañía aérea elegida cuáles son los requisitos específicos que aplica antes de realizar el viaje.

Requisitos de pasaporte de España para quienes deseen viajar por turismo

El Ministerio del Interior indica a quienes visiten este territorio que también se exigirá la entrada con un pasaporte o documento de viaje en vigor que acredite la identidad, siempre y cuando se considere válido para los convenios internacionales a los que España suscribe.

“El documento de viaje deberá ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada”, se especifica en este caso.

Otros puntos que en general las autoridades revisarán

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como