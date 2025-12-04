La región suma un nuevo hito arquitectónico con la construcción de un rascacielos que promete transformar una de las ciudades más dinámicas de América Latina.

Se trata de Rise Tower, el megaproyecto que superará los 475 metros de altura, convirtiéndose en la torre más alta de Latinoamérica y una de las más imponentes del mundo.

¿Dónde se construirá la torre más alta de Latinoamérica y qué características tendrá?

La Rise Tower se está levantando en el área metropolitana de Monterrey, México, una zona de fuerte crecimiento económico y alto desarrollo industrial. El proyecto contempla una estructura de 100 pisos que combinará:

Viviendas residenciales

Oficinas corporativas

Áreas comerciales

Espacios turísticos

Uno de sus grandes atractivos será el SkyDeck 360, un mirador de múltiples niveles que ofrecerá vistas panorámicas de toda la ciudad y podría convertirse en una nueva referencia turística del país.

Su ubicación estratégica, cerca de avenidas principales, zonas de negocios y del aeropuerto, apunta a mejorar la integración entre el centro histórico y los polos corporativos de Monterrey.

¿Cómo será el diseño del nuevo rascacielos?

El complejo incluirá acceso directo a la red de Metro y conexiones viales que lo integrarán con el Aeropuerto Internacional y el Estadio BBVA. Además, el plan incorpora:

Un puente peatonal sobre el río local para unir barrios cercanos

Renovación de avenidas y ampliación del espacio público

Nuevas áreas verdes y zonas de circulación pensadas para un alto flujo peatonal

En cuanto al diseño, se optó por esquinas curvas y soluciones estructurales que reducen el impacto del viento, lo que es un desafío clave para edificaciones que superan los 400 metros. También contará con sistemas avanzados de seguridad sísmica, materiales de alta tecnología y amortiguadores para cargas dinámicas.

Rise Tower

El proyecto apunta a convertirse en un motor económico, con la generación de miles de empleos directos e indirectos durante la construcción y posterior funcionamiento. Además, busca atraer inversión extranjera, impulsar el turismo de negocios y elevar la demanda inmobiliaria en la zona.

¿Cuándo estará lista la torre más alta de Latinoamérica?

Si el cronograma se cumple a tiempo, la torre avanzará durante los próximos años como una de las obras más ambiciosas de la región. Al finalizar, se convertirá en el edificio más alto de Latinoamérica y uno de los nuevos íconos del desarrollo urbano continental.