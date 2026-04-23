La Torre Jeddah se presenta como uno de los proyectos más destacados a nivel global. Con una altura proyectada de 1000 metros, este rascacielos tiene la intención de establecer nuevos récords y posicionar a Arabia Saudí como un líder mundial en construcción de gran escala. Los cimientos ya están en proceso de desarrollo, marcando el inicio de una estructura destinada a transformar el paisaje urbano. Este edificio no se erige de manera aislada. Es parte de una estrategia nacional más amplia que tiene como objetivo diversificar la economía saudí y posicionar al país como un centro de innovación. En este contexto, la torre se erige como el símbolo tangible de una apuesta por la arquitectura extrema, que busca integrar poder económico, diseño y tecnología. La forma del rascacielos está inspirada en elementos naturales del desierto, con una silueta estilizada de cristal que reduce el impacto del viento. Los planos prevén 157 plantas y un complejo sistema de ascensores de alta velocidad, diseñados para recorrer enormes distancias internas en pocos segundos. El proyecto fue concebido por el estudio Adrian Smith + Gordon Gill, responsables también del Burj Khalifa, actual rascacielos más alto del mundo. En esta ocasión, el reto es aún mayor: superar la marca de Dubái y llevar la construcción vertical a un nuevo umbral, con una altura que, de concretarse, duplicará muchos edificios icónicos. En el interior del rascacielos se dispondrán residencias de lujo, oficinas, áreas comerciales y un hotel de alta gama. Uno de los principales atractivos se encontrará en los niveles superiores, donde se establecerá el mirador más alto del mundo, ofreciendo vistas panorámicas del mar Rojo y del entorno urbano. La torre será el eje central de Kingdom City, un megaproyecto urbano valorado en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Este desarrollo incluirá hospitales, universidades, centros educativos y zonas residenciales destinadas a unas 100.000 personas, consolidando un nuevo núcleo económico en la ciudad de Yeda. Las obras se reactivaron a comienzos de este año tras un periodo de pausa y ya alcanzan decenas de plantas en su núcleo central. Uno de los principales desafíos ha sido el manejo del hormigón a grandes alturas, una tarea que exige tecnología y precisión sin precedentes en proyectos de esta magnitud. La firma de ingeniería Thornton Tomasetti explicó que el diseño estructural prioriza la eficiencia y la estabilidad frente al viento. La torre se apoya sobre una losa de cimentación de cinco metros de espesor y más de 270 pilotes profundos, capaces de sostener el peso del futuro edificio más alto del mundo. Si el calendario se cumple, la Torre Jeddah estaría finalizada en 2028, convirtiéndose en un nuevo referente de la construcción global.