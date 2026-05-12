La Torre Jeddah se posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos a nivel global. Con una altura proyectada de 1000 metros, este rascacielos tiene la intención de establecer nuevos récords y consolidar a Arabia Saudí como un referente internacional en la construcción de gran escala. El desarrollo de sus cimientos ha comenzado, marcando la apertura de una estructura que transformará el horizonte urbano. Este edificio no se desarrolla de forma aislada. Es parte de una estrategia nacional más extensiva que busca diversificar la economía saudí y posicionar al país como un centro de innovación. En este contexto, la torre se erige como el símbolo tangible de una apuesta por la arquitectura extrema, que combina poder económico, diseño y tecnología. El proyecto fue concebido por el estudio Adrian Smith + Gordon Gill, responsables también del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. En esta ocasión, el desafío es aún mayor: superar la marca de Dubái y llevar la construcción vertical a un nuevo umbral, cuya altura, de concretarse, duplicará muchos edificios icónicos. La forma del rascacielos está inspirada en elementos naturales del desierto, con una silueta estilizada de cristal diseñada para reducir el impacto del viento. Los planos contemplan 157 plantas y un complejo sistema de ascensores de alta velocidad, concebidos para recorrer grandes distancias internas en escasos segundos. En el interior del rascacielos, se contemplarán residencias de lujo, oficinas, áreas comerciales y un hotel de alta gama. Uno de los atractivos más destacados se encontrará en las plantas superiores, donde se dispondrá del mirador más alto del mundo, permitiendo admirar vistas panorámicas del mar Rojo y del entorno urbano. La torre funcionará como el eje central de Kingdom City, un ambicioso megaproyecto urbano con un valor aproximado de 20.000 millones de dólares. Este desarrollo dispondrá de hospitales, universidades, centros educativos y zonas residenciales, que albergarán a aproximadamente 100.000 personas, contribuyendo a la consolidación de un nuevo núcleo económico en la ciudad de Yeda. La firma de ingeniería Thornton Tomasetti ha expuesto que el diseño estructural prioriza la eficiencia y la estabilidad ante el viento. La torre se asienta sobre una losa de cimentación con un espesor de cinco metros y más de 270 pilotes profundos, los cuales son capaces de soportar el peso del futuro edificio más alto del mundo. Si se respeta el calendario, la Torre Jeddah estará concluida en 2028, lo que la convertiría en un nuevo referente dentro de la construcción a nivel global. Las obras se reactivaron a principios de este año, luego de un período de pausa y ya abarcan varias plantas en su núcleo central. Uno de los desafíos principales ha sido el manejo del hormigón a grandes alturas, labor que requiere de tecnología y precisión inusuales en proyectos de tal magnitud.