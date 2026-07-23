Mientras las principales potencias refuerzan su presencia militar en los mares, uno de los ejércitos más poderosos a nivel mundial se prepara para incrementar su predominio naval.

En este sentido, un ambicioso programa de construcción naval chino avanza a gran velocidad y podría modificar el equilibrio estratégico en una de las regiones más sensibles del planeta.

Así, la Armada de China celera la fabricación de una nueva generación de submarinos nucleares en el astillero de Bohai.

China acelera la construcción de submarinos nucleares

El avance del programa fue revelado a partir de imágenes satelitales analizadas por el International Institute for Strategic Studies (IISS) y captadas por la empresa Vantor. Las fotografías muestran la expansión de las instalaciones del astillero Bohai y la aparición de nuevos submarinos en distintas etapas de construcción.

La Armada de China incorporará nuevos submarinos. ISS / Vantor

Los expertos consideran que este proyecto forma parte de un proceso de modernización iniciado hace varios años , con importantes inversiones destinadas a ampliar la infraestructura industrial y aumentar la capacidad de producción de unidades navales de última generación.

Entre 2015 y 2022, el complejo naval habría experimentado una profunda transformación, incorporando nuevas instalaciones para acelerar la fabricación de submarinos estratégicos.

Los nuevos modelos incorporarían tecnología más avanzada

Aunque el Gobierno chino no difundió detalles técnicos oficiales, diversos analistas occidentales sostienen que los nuevos submarinos incluyen importantes mejoras respecto de generaciones anteriores.

China implementará las unidades para su ejército. Shutterstock

Entre las principales novedades se destaca la incorporación de un sistema de lanzamiento vertical (VLS), una tecnología que permite disparar misiles guiados desde el interior del submarino, ampliando significativamente sus capacidades operativas y ofensivas .

Este tipo de sistemas es considerado uno de los elementos más relevantes en los submarinos modernos, ya que incrementa la flexibilidad para ejecutar distintas misiones sin necesidad de emerger.

Cuándo estarán listos los nuevos submarinos

Si bien aún no hay una fecha confirmada para que las nuevas unidades que están desarrollándose para la Armada china, se estima que podrían comenzar a operar a partir del próximo año.

No obstante, todo dependerá de los tiempos de construcción y las etapas de pruebas, las cuales son fundamentales para que pueda ser incorporado al 100% en el ejército.