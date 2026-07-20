China se alía a una potencia latinoamericana y construye el puente más grande del continente.

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China vuelve a reforzar su presencia en América Latina con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de los últimos años. En alianza con Brasil, el gigante asiático participa en la construcción del puente sobre el mar más largo del continente, un proyecto que promete transformar la conectividad del estado de Bahía y convertirse en un nuevo símbolo de la cooperación entre ambos países.

La estructura tendrá 12,4 kilómetros de longitud y conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, atravesando la Bahía de Todos los Santos. Una vez terminada, superará al puente Río-Niterói y se convertirá en el más largo de América Latina.

China y Brasil construyen el puente más grande de América Latina

El proyecto, conocido como Puente Salvador-Itaparica, supone una inversión cercana a US$ 2.220 millones (unos 11.600 millones de reales) y será ejecutado mediante una asociación público-privada entre el Gobierno del estado de Bahía y un consorcio integrado por las empresas chinas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

Según las autoridades brasileñas, las compañías chinas aportarán alrededor del 47% del financiamiento, mientras que el resto será cubierto por el Gobierno federal y el estado de Bahía. La iniciativa busca fortalecer la infraestructura logística del noreste brasileño y reducir significativamente los tiempos de viaje en la región.

Cómo será el nuevo megaproyecto

La futura infraestructura contará con:

12,4 kilómetros de longitud.

Cuatro carriles para circulación vehicular.

Un tramo atirantado para permitir el paso de embarcaciones de gran tamaño.

Altura aproximada de 82 metros sobre el nivel del mar.

Capacidad para recibir unos 28.000 vehículos por día.

Además del puente principal, el proyecto incluye nuevos accesos viales, conexiones con rutas estratégicas y mejoras en la infraestructura del estado de Bahía. Las autoridades estiman que la obra beneficiará a cerca de 10 millones de habitantes distribuidos en más de 250 municipios.

Cuándo estará terminado el puente

Las obras comenzaron oficialmente a principios de julio con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Si el cronograma se cumple, el puente Salvador-Itaparica quedará finalizado en 2031, convirtiéndose en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la historia reciente de Brasil.

Una vez inaugurado, permitirá reducir hasta dos horas los tiempos de viaje entre Salvador y el sur del estado de Bahía, impulsando el turismo, el comercio y el transporte de cargas en una de las regiones con mayor crecimiento del país.