Confirmado y oficial | Habrá un feriado antes de agosto y será el próximo fin de semana: ¿se forma un nuevo puente?

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A pocos días de que termine julio, muchos argentinos vuelven a consultar el calendario para saber si habrá un nuevo descanso antes de la llegada de agosto .

La expectativa creció en torno al último fin de semana del corriente mes por una fecha que figura como feriado para una parte del país y que despertó dudas sobre la posibilidad de un nuevo puente extra largo.

Sin embargo, se trata de un feriado provincial que se mantiene vigente desde hace décadas y que solo beneficia a una jurisdicción específica. Además, este año presenta una particularidad que modifica su impacto para la mayoría de los empleados del territorio.

¿Por qué el sábado 25 de julio es feriado en Argentina?

El 25 de julio es feriado únicamente en la provincia de Mendoza , donde se conmemora el Día del Santo Patrono Santiago Apóstol, una de las celebraciones religiosas e históricas más importantes del distrito.

Esta jornada forma parte del calendario oficial mendocino desde 1976, cuando fue establecida mediante la Ley Provincial N.º 4.081, por lo que no depende de un nuevo decreto ni de una decisión reciente del Gobierno nacional.

A diferencia de los feriados nacionales, esta fecha solo tiene validez dentro del territorio de Mendoza, mientras que en el resto del país la actividad laboral, comercial y educativa continúa con normalidad.

¿Quiénes descansarán durante el feriado del 25 de julio?

El beneficio alcanza a quienes trabajan y desarrollan sus actividades en la provincia de Mendoza, donde el sábado será considerado un día no laborable por la celebración de Santiago Apóstol.

En el resto de Argentina no habrá modificaciones en el calendario, ya que el feriado no tiene alcance nacional y no altera el funcionamiento habitual de las demás provincias .

Como ocurre con otros feriados provinciales, los empleados que deban prestar servicios durante la jornada estarán sujetos a las condiciones laborales que correspondan según la normativa aplicable y los convenios vigentes.

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó que el próximo sábado será feriado: ¿se forma un nuevo puente? (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Habrá un nuevo fin de semana largo?

Aunque el feriado coincidirá con el próximo fin de semana, en 2026 cae sábado, por lo que no genera un puente turístico ni un día adicional de descanso.

Esto significa que la mayoría de los trabajadores ya tenía previsto no trabajar ese día por tratarse del descanso habitual del fin de semana, reduciendo el impacto que suele tener esta fecha cuando coincide con un día hábil.