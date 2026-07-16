Estados Unidos atravesará condiciones meteorológicas complicadas por la presencia de intensas tormentas durante el fin de semana.

El pronóstico del tiempo señala cerca de 48 horas de lluvias con intensas ráfagas de viento que podrían interrumpir las actividades diarias por el riesgo de inundación.

Este patrón comenzará a instalarse entre el viernes y el sábado con la llegada de una masa de aire más fresco y menos húmedo y estará marcado por un sistema de lluvias que se desplazará desde el Medio Oeste hacia los Apalaches y el Atlántico medio.

Alerta por tormentas este fin de semana: para qué zonas se esperan

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, se espera que las tormentas inicien durante el viernes sobre el Medio Oeste para luego avanzar durante la noche a los Apalaches y el Atlántico medio.

El sábado será la jornada más activa, con tormentas que podrían llegar desde el este de los Grandes Lagos hasta los Apalaches centrales y del sur.

Este fin de semana regresan las tormentas al noreste. Shutterstock

Hay alerta por

Posibles inundaciones repentinas

Fuertes ráfagas de viento

Lluvias intensas

Actividad eléctrica

Alerta para el domingo por condiciones inestables

Si bien se indica que el aire seco comenzará a avanzar gradualmente desde el norte durante el domingo, el pronóstico extendido del clima prevé que aún podrán registrarse chaparrones y tormentas aisladas desde los Apalaches hasta la costa atlántica.

Las temperaturas también descenderán en relación con los días anteriores, con máximas que en gran parte del noreste se ubicarán cerca de los 80°F (27°C).