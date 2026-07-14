Durante décadas, la respuesta contra el avance del desierto fue siempre la misma: plantar árboles. El resultado fue irregular, carísimo y, en la mayoría de los casos, un fracaso. Los vientos, la falta de agua y un suelo endurecido mataban los brotes antes de que echaran raíces.

La arena seguía ganando terreno y las zonas fértiles retrocedían año tras año.

La solución que sí funcionó no llegó con maquinaria pesada ni con grandes infraestructuras. Llegó con 500 tortugas. En 2021, según el experimento difundido por varios medios, se liberó esa cantidad de ejemplares de Centrochelys sulcata en una zona degradada al borde del Sáhara.

Cinco años después, el paisaje era otro.

La reactivación del ecosistema del desierto a partir de soltar tortugas. Zoológico de San Diego

Cómo lograron las tortugas reverdecer una zona muerta del desierto

La especie no se limita a caminar sobre la arena: es una excavadora nata. Para escapar de un calor que puede superar los 60 o 70 grados durante el día y del frío nocturno, construye refugios subterráneos que alcanzan hasta 10 metros de profundidad.

Esos túneles hicieron algo que ninguna plantación había conseguido. Al perforar la costra endurecida del suelo, permitieron que el agua de lluvia penetrara en capas profundas en lugar de evaporarse en minutos. El terreno recuperó capacidad de retención y la humedad empezó a persistir bajo la superficie.

Qué es un “ingeniero del ecosistema” y por qué esta tortuga lo es

El fenómeno encaja con un concepto conocido en ecología: el de las especies que modifican físicamente su entorno y, al hacerlo, benefician a muchas otras. Se las llama ingenieras del ecosistema, y la tortuga africana cumple el papel a la perfección.

Su excavación reproduce, de forma instintiva, lo que los agricultores de la región hacen a mano cuando cavan pequeños hoyos para retener agua y materia orgánica.

La diferencia está en la escala y la constancia. Lo que para una persona supone un trabajo agotador, para el animal es puro comportamiento natural, repetido día tras día sin descanso.

La evolución del ambiente del Sahara luego del paso de las tortugas. IA

Qué apareció en el suelo cinco años después

El cambio no fue inmediato ni evidente al principio. Se manifestó de a poco, y quedó registrado desde arriba:

Imágenes satelitales captaron manchas verdes en áreas donde antes solo había arena expuesta.

Semillas que llevaban años sin poder germinar encontraron por fin las condiciones mínimas para brotar.

Aves e insectos colonizaron los espacios excavados, reactivando la cadena ecológica.

No se trata de un bosque denso en el sentido clásico, pero sí de una recuperación visible de biodiversidad en un lugar dado por perdido. La vida regresó siguiendo el rastro de humedad que dejaron los túneles.

Qué enseña este experimento sobre el futuro del desierto

El desierto no se va a convertir en selva por acción de unos reptiles excavadores, y la restauración depende de muchos factores: lluvia, presión ganadera, gestión sostenible. Pero la lección es potente igual.

En ciertos contextos, reintroducir una especie clave puede reactivar procesos ecológicos dormidos sin necesidad de intervenciones artificiales gigantescas. A veces, la herramienta más eficaz contra la desertificación no es una máquina, sino un animal que lleva millones de años aprendiendo a sobrevivir en la arena.