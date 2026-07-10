El pronóstico meteorológico anticipa fuertes tormentas con granizo por 24 horas en distintas zonas de Estados Unidos

Las condiciones meteorológicas serán complejas con lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. La alerta roja rige por las posibles inundaciones por acumulación de agua desde las Llanuras hasta la costa del Atlántico medio.

Qué zonas serán afectadas por la tormenta

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, para este viernes se espera un clima complicado en más de una docena de estados en las Llanuras y el valle de Misisipi.

Las áreas con mayor concentración de tormentas se extenderán desde

El este de Colorado

El suroeste de Nebraska

El oeste y centro de Kansas

El sur de Misuri

El suroeste de Indiana

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles serán las condiciones de la alerta roja

Granizo de gran tamaño

Ráfagas de viento dañinas

Posibles tornados

Los especialistas indican que las ráfagas no sólo superarán los 70 km/h sino que las más intensas podrían alcanzar incluso los 137 km/h.

Además, hacia el este, también existe riesgo de tormentas severas desde el centro-norte y noreste de Carolina del Norte hasta el Pensilvania y Nueva Jersey.

Fuente: EFE Mariscal

Cuáles son las zonas en alerta para el viernes

Este día, el área de mayor actividad volverá a extenderse desde Colorado hasta Wyoming y el noreste de Nuevo México. Expertos señalan que alcanzará el centro-sur de Nebraska, gran parte de Kansas y el oeste de Kentucky y Tennessee.

En el este, por su parte, mañana viernes podría llegar una nueva ronda de tormentas desde el norte de Carolina del Norte hasta el sureste de Pensilvania, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York.

Más riesgo de tormentas el fin de semana

Además, el sábado por la tarde noche más tormentas se desarrollarán desde el noreste de Georgia hasta gran parte de Virginia.