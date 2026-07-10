Llega un fuerte temporal con tormentas eléctricas intensas en todo el país: dónde se esperan los mayores diluvios.

Aunque disminuirán los acumulados en algunas zonas, varios departamentos seguirán bajo condiciones de inestabilidad atmosférica.

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El viernes 10 de julio Colombia continuará bajo la influencia de un ambiente húmedo que favorecerá lluvias de consideración en distintas regiones del territorio nacional. Si bien los pronósticos indican una reducción de los acumulados de precipitación frente a los días anteriores, las autoridades advierten que persistirán tormentas eléctricas, cielos cubiertos y aguaceros de variada intensidad, principalmente sobre el occidente del país, la Orinoquía y la Amazonía.

El comportamiento del clima estará relacionado con los efectos remanentes del tránsito de la onda tropical número 23, sistema que durante la semana incrementó la humedad sobre el territorio colombiano y favoreció el desarrollo de tormentas en varias regiones.

¿Cuáles serán las zonas con las lluvias más fuertes en Colombia este viernes 10 de julio?

Aunque gran parte del país experimentará una disminución gradual de las precipitaciones, varios departamentos continuarán registrando lluvias importantes durante distintos momentos del día.

Las zonas con mayor probabilidad de aguaceros serán:

Córdoba.

Antioquia.

Risaralda.

Chocó.

Nariño.

Norte de Santander.

Boyacá.

Arauca.

Casanare.

Meta.

Vichada.

Guainía.

Guaviare.

Caquetá.

Amazonas.

En estos departamentos podrán presentarse lluvias moderadas y fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde y la noche.

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¿Por qué seguirán las lluvias si ya pasó la onda tropical 23?

Aunque el tránsito principal de la onda tropical número 23 ocurrió durante la primera mitad de la semana, la atmósfera conserva altos niveles de humedad que continúan favoreciendo la formación de nubosidad y precipitaciones.

Este tipo de sistemas no desaparecen de manera inmediata. Sus efectos pueden prolongarse durante varios días, especialmente cuando interactúan con otros factores atmosféricos propios del clima colombiano, como el relieve de las cordilleras y el ingreso constante de humedad desde el océano Pacífico y la Amazonía.

¿Habrá tormentas eléctricas y fuertes vientos durante la jornada?

Sí. Las condiciones previstas favorecen la formación de tormentas eléctricas en varios sectores del occidente y del sur del país.

Durante los aguaceros también podrán registrarse ráfagas de viento que reduzcan la visibilidad y ocasionen la caída de ramas o afectaciones puntuales en algunas vías, especialmente en zonas montañosas donde las tormentas suelen desarrollarse con mayor intensidad.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre cuando se presenten relámpagos o fuertes precipitaciones.

¿Cómo estará el clima en Bogotá este viernes?

Para la capital del país continuará predominando un ambiente fresco y mayormente nublado.

Se esperan lloviznas o lluvias ligeras durante la tarde y la noche, con temperaturas entre los 12 y los 21 grados centígrados. Además, persistirán vientos moderados durante la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos prever posibles cambios en las condiciones del tiempo antes de realizar desplazamientos.

¿Qué se espera para San Andrés y Providencia?

El archipiélago también registrará cambios en las condiciones meteorológicas.

Durante la tarde y la noche existe probabilidad de lluvias intermitentes, acompañadas por vientos moderados que continuarán presentes sobre el área marítima y las islas.

Aunque no se esperan acumulados tan elevados como en el territorio continental, las autoridades mantienen seguimiento permanente sobre la evolución del tiempo.