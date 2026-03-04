Uno de los aspectos más problemáticos de la reciente agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, más allá de los altos costos en vidas humanas, es el impacto que el ataque tendrá sobre los mercados globales. En particular, los cambios que generará en el mercado de petróleo; uno de los activos más sensibles para todas las economías del mundo. Es en este contexto que la OPEP cobra una vital importancia ya que es uno de los grandes reguladores de la oferta de petróleo en todo el mundo. La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un organismo intergubernamental que nació en 1960 al calor de la Guera Fría. Está integrado por países productores de petróleo para coordinar sus políticas petroleras y regular la oferta mundial de crudo, con el objetivo de influir en los precios y estabilizar el mercado energético. Actualmente, su sede está en Viena (Austria) y tiene como secretario general a Haitham Al-Ghais. La organización funciona como un cartel de productores: sus miembros acuerdan cuotas de producción que afectan directamente el precio internacional del petróleo. En 2026 la OPEP está formada por 12 países productores de petróleo: Estos países concentran una gran parte de las reservas de petróleo del mundo. También cuentan, de manera informal, con alianzas en otros países importantes para el mercado de crudo como Rusia. Actualmente, las tensiones en Medio Oriente han provocado subas del precio del petróleo y mayor volatilidad en los mercados. El Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial, es un punto crítico para el suministro global. Es así que la OPEP ha ajustado producción para equilibrar el mercado y evitar shocks de precios. El mercado energético mundial está fuertemente condicionado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y, anteriormente, la invasión de Estados Unidos a Venezuela también fue un punto de inflexión para el mercado. Este escenario ha vuelto a colocar al petróleo en el centro de la política internacional y ha incrementado la influencia estratégica de la OPEP y de la alianza OPEP+ El conflicto generó tres efectos principales en los mercados energéticos: Los mercados reaccionaron rápidamente al riesgo de interrupción del suministro impactó en subas cercanas al 9-10 % en pocos días. Se habla de la posibilidad de alcanzar 100 dólares por barril si el conflicto se prolonga. Este fenómeno se conoce como “prima de riesgo geopolítico”, cuando el precio del petróleo sube por el riesgo de guerra o disrupciones en la oferta. El bloqueo del estrecho no afecta solo al petróleo, si no que ya hay más de 3.000 barcos detenidos en el Golfo Pérsico junto a retrasos en transporte de electrónica, fertilizantes y medicamentos y aumento de costos logísticos globales El mercado energético ha mostrado movimientos bruscos; con subas rápidas por el miedo al conflicto y caídas repentinas ante rumores de negociación o tregua. Por ejemplo, el precio del gas europeo llegó a caer 25 % en pocas horas tras señales de distensión diplomática. Ante este escenario, la organización aumentó de producción de unos 206.000 barriles diarios por parte de varios miembros. Sin embargo, los analistas señalan que aumentar producción no resuelve el problema si las rutas de exportación están bloqueadas, ya que el petróleo igualmente no puede llegar a los mercados.