Es un trámite obligatorio para todas las personas que planean viajar al extranjero, quienes deben realizarlo presentando su documento de identidad.

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay continúan controlando a los viajeros que intentan ingresar o salir de sus territorios con un pasaporte que ya perdió su vigencia.

Viajar con la documentación vencida puede ocasionar demoras, impedir el ingreso al país de destino o generar distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos. En términos generales, las aerolíneas y los organismos migratorios solicitan un pasaporte vigente para autorizar el embarque y permitir el ingreso internacional.

No obstante, existen excepciones contempladas en determinados acuerdos regionales que habilitan situaciones particulares y permiten viajar bajo ciertas condiciones.

Alerta: qué sucede en Brasil con los pasaportes vencidos

Según las disposiciones migratorias actuales, Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje válido para ingresar o salir de su territorio.

No obstante, los ciudadanos de países integrantes del Mercosur y Estados asociados cuentan con condiciones especiales. En viajes por motivos turísticos, pueden ingresar a Brasil con un documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar un pasaporte en la mayoría de los casos.

Aun así, tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso al país si el viajero presenta un DNI vencido, deteriorado o que no cumple con los requisitos establecidos para ingresar a territorio brasileño.

Es un trámite indispensable que deben realizar, presentando su documento de identidad, todas las personas que tengan previsto viajar al exterior. El Cronista | Gemini

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen a otros países deberán presentar la documentación que exijan las autoridades del destino. Por eso, se recomienda verificar antes del viaje que el pasaporte o documento de identidad esté vigente y se encuentre en condiciones adecuadas para ser utilizado.

¿Cuáles son los requisitos para entrar o salir de Venezuela?

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En distintos períodos, Venezuela habilitó prórrogas para extender la validez de los pasaportes vencidos. Por ello, en algunos casos específicos es posible utilizar estos documentos luego de su fecha de expiración, siempre que se cumplan las condiciones y disposiciones establecidas por las autoridades migratorias del país.

¿Qué documentos exige Paraguay para entrar al país?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Asimismo, las personas que residen en Paraguay y viajan al exterior deben llevar la documentación migratoria y de identificación que corresponda a su situación, de acuerdo con las exigencias del país de destino y la normativa vigente.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país, las autoridades migratorias y las aerolíneas revisan que la documentación del viajero cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más habituales se encuentran: