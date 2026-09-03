Tener una mascota en España implica cumplir con nuevas reglas desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal .

Entre las disposiciones más relevantes, la normativa prohíbe mantener de manera habitual a perros y gatos en espacios como balcones, terrazas, azoteas, patios, trasteros o sótanos , con el fin de prevenir condiciones que puedan comprometer su bienestar.

Las nuevas disposiciones no solo definen dónde pueden estar los animales de compañía, sino que también prevén severas sanciones económicas para aquellos que incumplan con la normativa.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, las multas inician desde distintos niveles y pueden alcanzar hasta los 50.000 euros en los casos severos y llegar a los 200.000 euros cuando se trata de las violaciones más graves.

Es oficial | La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta manera: estas son las reglas obligatorias para no recibir sanciones (foto: archivo).

¿En qué lugares está prohibida la entrada de perros y gatos?

La legislación establece que está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en balcones, terrazas, azoteas, patios, trasteros o sótanos. La medida busca evitar que los animales permanezcan aislados en espacios que no reúnen las condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo.

La prohibición también abarca a los vehículos en caso de que las mascotas estén en su interior en condiciones que comprometan su salud o seguridad. De acuerdo con la normativa, los animales deben integrarse en los espacios habitables de la vivienda y recibir los cuidados adecuados de manera permanente.

La ley también regula el periodo que las mascotas pueden estar sin supervisión. Como regla general, ningún animal de compañía puede permanecer solo durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, el límite es mucho más estricto: no pueden estar solos más de 24 horas consecutivas.

¿Cuáles son las infracciones y sanciones bajo la Ley de Bienestar Animal?

El régimen sancionador establece diversos niveles de infracciones. Mantener de manera habitual a perros o gatos en balcones, terrazas, patios, azoteas, sótanos o espacios similares representa una infracción grave, dado que implica una negligencia en los cuidados básicos requeridos para asegurar el bienestar del animal.

En tales situaciones, las sanciones económicas varían entre 10.001 y 50.000 euros. Cuando las conductas inducen un grave riesgo a la integridad o la vida de la mascota, las multas pueden alcanzar hasta 200.000 euros, conforme al régimen estipulado por la Ley de Bienestar Animal.

Las autoridades aconsejan examinar las condiciones en las que residen los animales de compañía y prevenir que se mantengan de manera continuada en espacios exteriores o confinados que no estén preparados para su bienestar, con el propósito de cumplir la normativa y evitar sanciones.