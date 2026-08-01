El Registro Civil introdujo cambios en el sistema de inscripción de nacimientos y ahora permite que los padres elijan para sus hijos un apellido que no esté vinculado directamente con ninguno de los dos progenitores .

A partir de esta modificación, los recién nacidos podrán ser registrados con el apellido de otro integrante de la familia, una persona cercana o incluso un amigo de confianza, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la normativa vigente.

¿Qué dice la norma del Registro Civil sobre los apellidos de los hijos?

Según la normativa vigente del Registro Civil de Alabama, los padres pueden elegir libremente el nombre y el apellido de su hijo al momento de inscribir el nacimiento, sin la obligación de que lleve exclusivamente el apellido del padre o de la madre .

Esto significa que el apellido elegido para el recién nacido puede no coincidir con el de ninguno de sus progenitores, siempre que los padres lo determinen al completar el certificado oficial de nacimiento y cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estatales.

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¿Puede un hijo llevar cualquier apellido en Alabama? Estas son las restricciones

Aunque el Registro Civil de Alabama permite una amplia libertad para elegir el apellido de un recién nacido, la normativa establece algunos límites relacionados con la forma en que debe escribirse el nombre dentro del certificado oficial.

Las principales restricciones son:

Solo se aceptan letras del alfabeto inglés para completar el nombre y apellido del menor.

Se permiten guiones y apóstrofes como parte de la escritura del apellido.

No están habilitados los números, símbolos especiales ni puntos dentro del certificado de nacimiento.

El apellido elegido puede no coincidir con el del padre o la madre, pero debe respetar las reglas de formato establecidas por el Registro Civil de Alabama.

¿Por qué Alabama permite elegir un apellido diferente al de los padres?

La normativa responde a una intención de brindar mayor autonomía a los progenitores durante el proceso de inscripción del nacimiento.

Según las disposiciones administrativas del estado, la elección del apellido forma parte de la información que los padres pueden definir al momento de completar el acta oficial, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Esta posibilidad puede ser utilizada en distintos contextos familiares, como situaciones donde los padres desean conservar una tradición familiar, utilizar un apellido con valor simbólico o elegir una identificación diferente para el menor.