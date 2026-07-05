Los programas sociales en México ampliaron su alcance para ofrecer apoyo permanente a distintos grupos de la población. Entre ellos destaca la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, un beneficio económico que, bajo ciertas condiciones, puede mantenerse de manera continua a lo largo de la vida de quienes lo reciben.

Este apoyo está dirigido a personas con discapacidad permanente y puede solicitarse desde los primeros años de vida, incluso para menores de edad, siempre que se cumplan los requisitos médicos y administrativos establecidos por las autoridades.

Es oficial | El Gobierno paga pensión a todos los recién nacidos que cumplan esta única condición: es válida hasta los 64 años Fuente: Shutterstock Shutterstock

Gracias a esta asistencia, miles de familias cuentan con un respaldo económico desde etapas tempranas.

¿Cómo funciona la pensión por discapacidad?

La pensión consiste en un depósito bimestral destinado a contribuir con gastos esenciales como:

Alimentación

Transporte

Medicamentos

Atención médica

A diferencia de otros programas sociales, este no contempla una edad específica para dejar de recibir el beneficio , siempre que el beneficiario continúe cumpliendo con las reglas de operación.

¿Hasta que edad se cobrar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad?

Uno de los aspectos más importantes del programa ocurre cuando el beneficiario cumple 65 años. En ese momento, pasa a formar parte del padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin que ello implique la pérdida del apoyo económico.

En la práctica, esto permite que quienes reciben la pensión por discapacidad continúen obteniendo un ingreso mediante otro programa social, garantizando la continuidad del respaldo económico siempre que;

Mantengan vigente su registro Cumplan con los lineamientos correspondientes

Además del apoyo financiero, este programa busca impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de este grupo social, brindando mayor estabilidad tanto a ellas como a sus familias.

¿Cómo hacer el trámite de la pensión por discapacidad?

El registro se realiza en los módulos oficiales de la Secretaría de Bienestar, donde se solicita documentación como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un certificado médico que acredite la discapacidad permanente.

En algunas entidades del país, el programa cuenta con cobertura universal, lo que facilita el acceso a un mayor número de personas.