Cuánto cuesta hacer un asado en Europa o en EE.UU.: el increíble precio revela lo barato de la carne argentina

Una idea que está muy presente en el pensamiento de la mayoría de los argentinos es que la carne se paga muy cara, con los precios de un asado siendo demasiado altos para un país como Argentina -en el cual uno de sus principales activos de exportación se centra en la ganadería-.

Con el objetivo de entender si esta idea es real, la periodista Agustina Vivanco elaboró un informe desde Miami donde analiza el precio de la carne y explica cuánto saldría realizar un asado para diez personas - con bebidas y extras incluidos -.

En el texto, publicado en el portal Cadena 3, se describe cómo una comida de este estilo podría llegar a costar u$s 100 si es para 10 personas, mientras que el precio por un kilo de entraña argentina ronda los u$s 30 y del mismo corte pero estadounidense puede salir u$s 50.

" Tenemos asado de tira cortado a gusto del cliente, no es el costillar grande pero es tierno y sabroso, también tenemos vacío, chorizos caseros, bife ancho, bife de chorizo, chorizo picante de cerdo, parrilla de res y de cerdo ", detalló el propietario de la carnicería consultada, mientras que agregó: " Tenemos el lomo para hacer bife de lomo, hamburguesas, milanesas y las morcillas ".

A esto también se le suma que no suele haber mucha variedad en las carnicerías de Estados Unidos, ya que según los dueños del local los norteamericanos "le tienen idea al chinchulín y las menudencias". En cuanto al precio del vino, el mismo puede salir desde u$s 10 a u$s 15 los más baratos, mientras que los más caros llegan hasta los u$s 120 por botella.

Hoy en el país, el precio por persona de un asado promedio ronda los $1.264, por lo que un asado para 10 personas debería estar entre $11.000 y $12.000 -tendiendo en cuenta que a más carne comprada es posible conseguir precios un poco mejores-. Así, la carne en EEUU es claramente más cara, ya que el asado sale aproximadamente $17.000 a tipo de cambio actual .

El precio de un asado en Argentina es menor al de otros países en Europa o EEUU.

EL PRECIO DE UN ASADO EN EUROPA

Por otra parte, la situación en Europa puede ser un poco similar. En España por ejemplo, donde la cultura del asado es relativamente similar a la que hay en Argentina, el precio de la carne promedia los 10 euros por cada kilo comprado. Con esto en mente, un asado para 10 personas -que requiere de entre 5 o 6 kilos por persona- saldría en promedio entre 50 o 60 euros.

