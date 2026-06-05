Confirmado y oficial | El Gobierno canceló el aumento de salario que pedían los maestros y hay bronca: así será el sueldo de los trabajadores de la educación en Guatemala.

Anabella Giracca, ministra de Educación de Guatemala, anunció un aumento de 3% sobre el salario base mensual para los docentes del sector público este jueves 3 de junio y se trata del segundo incremento aplicado en menos de 14 meses.

Este aumento comenzó a regir a partir de junio y ya genera impacto en el sector docente como en el debate público.

Cómo es el aumento para los docentes

Para los docentes de preprimaria y primaria:

Se calcula el 3% sobre los salarios vigentes desde junio de 2025 .

Según lo informado oficialmente, el incremento del 3% se aplicará sobre el salario base de los maestros, lo que significa que impactará de manera directa en los haberes mensuales y también en otros conceptos que se calculan a partir de ese monto. El ajuste comenzará a reflejarse en los recibos de sueldo desde junio de 2026.

Si bien fue un incremento moderado, represan una actualización formal del salario base, una demanda que tienen los distintos gremios educativos en el último tiempo.

“Este aumento no está condicionado a ninguna negociación ni responde a ninguna presión. Mejorar las condiciones de quienes trabajan por la educación pública se traduce en mejores condiciones para los estudiantes”. Anabella Giracca

Aumento salarial docente: qué implica la suba del 3%

Desde el Ministerio de Educación explicaron que esta actualización forma parte de una estrategia gradual de recomposición salarial . En un contexto económico complicado, el Gobierno busca mantener cierto equilibrio entre el gasto público y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los docentes.

Desde los sindicatos docentes señalaron que el incremento representa un avance, pero insistieron en la necesidad de una negociación más amplia que contemple futuras actualizaciones salariales. También pidieron que las mejoras económicas vayan acompañadas de inversión en infraestructura, capacitación y recursos pedagógicos.

Por su parte, el Gobierno remarcó que el aumento del salario básico docente es parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la educación pública. En los próximos meses podrían conocerse nuevos anuncios vinculados al sector.

En definitiva, el aumento del 3% para los maestros a partir de junio de 2026 ya es un hecho y marca un punto de partida para nuevas discusiones salariales en Guatemala.