La reforma de un nieto a la cocina de sus abuelos.

Hay reformas que cambian un espacio por completo y hay reformas que lo transforman sin que pierda su alma. La remodelación de la cocina de unos abuelos, llevada a cabo por nieto, pertenece al segundo grupo.

A través de su cuenta de TikTok, Pablo, el profesional encargado de la cuenta Reformas3D, ha compartido la reforma que llevó a cabo en la casa de sus abuelos.

La cocina original formaba parte de una vivienda construida en los años 60 y conservaba intacta su estética de época: un espacio humilde, funcional y cargado de historia familiar, pero limitado por el paso del tiempo y la falta de intervenciones.

Como explicó su propietario, era “una cocina de toda la vida, a la cual mi abuelo nunca le ha hecho nada”. Y precisamente por eso se había convertido en un lugar que pedía una renovación respetuosa pero necesaria.

La remodelación a la cocina llevada a cabo por el joven arquitecto. Shutterstock

La planificación previa a la remodelación de la cocina

Antes de imaginar cualquier cambio, se realizó una toma de medidas precisa para trasladar la cocina a un plano base. Ese dibujo técnico permitió visualizar la distribución real, detectar puntos de mejora y comenzar a planificar un diseño que mantuviera la esencia del espacio pero lo adaptara a las necesidades actuales.

El plano se convirtió en la guía para una reforma que buscaba equilibrio entre memoria y modernidad.

El nuevo concepto se construyó alrededor de un deseo claro: respetar el gusto del abuelo, amante del estilo rústico, pero aportando un toque contemporáneo que hiciera el espacio más cómodo y estético.

La reforma digital presentada por Pablo, el profesional detrás de Reformas 3D. TikTok - @riaestudio

El gesto clave: vigas de madera que conectan tradición y diseño actual

La incorporación de vigas de madera fue la decisión que marcó toda la reforma. Este elemento aporta calidez, carácter y una sensación acogedora que dialoga directamente con la tradición, sin renunciar por eso a una estética actual. El resultado es un ambiente que se siente familiar pero renovado, auténtico pero actualizado.

La intervención se planteó como una reforma ligera, centrada en reorganizar, actualizar y embellecer el espacio sin alterar su estructura original. Se optimizó la distribución, se renovaron los materiales y se introdujeron elementos que aportan armonía visual y funcionalidad sin necesidad de una obra mayor.

Cómo lograron el equilibrio entre lo rústico y lo contemporáneo

El uso de madera, textiles coordinados, estanterías abiertas y una iluminación más cálida permitió crear una cocina que respira orden, luminosidad y coherencia estética. La esencia de la cocina de los años 60 sigue presente, pero ahora se muestra en una versión más amable y contemporánea.

La transformación final no solo mejora la estética y la funcionalidad del espacio. También rinde homenaje a la historia de la vivienda y a los gustos del abuelo, que durante décadas nunca tocó nada de ese rincón de la casa.

El resultado de la remodelación

“Yo la verdad es que estoy súper satisfecho con el resultado”, afirma el autor de la reforma. Y es fácil entender por qué: el cambio es profundo pero respetuoso, práctico pero lleno de encanto, actual pero fiel a sus raíces.