Murió la Ley de Sucesiones: ahora los nietos podrán heredar los bienes de sus abuelos sin intermediarios ni papeles de por medio.

El debate jurídico sobre la herencia abre una discusión sobre los derechos de los nietos en la sucesión de bienes.

En Colombia, la normativa sucesoral está siendo cuestionada tras el creciente interés por conocer si los nietos pueden heredar los bienes de sus abuelos sin que medie la figura de los padres .

De acuerdo con el Código Civil, el reparto de una herencia se realiza inicialmente hacia los hijos, pero la misma norma abre un camino legal para que los nietos sean beneficiarios directos bajo ciertas circunstancias.

Esto dice el Código Civil sobre la herencia y los nietos

La herencia en Colombia se entiende como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja al momento de fallecer. Según el artículo 930 del Código Civil, la sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendente, es decir, a los hijos.

Sin embargo, la misma normativa establece la figura del derecho de representación, en la cual los nietos pueden ocupar el lugar de sus padres en la herencia . Esto ocurre cuando los hijos del fallecido (es decir, los padres de los nietos) ya no viven al momento de abrirse la sucesión.

Cómo funciona la herencia para los nietos

El artículo 933 del Código Civil colombiano es claro: los nietos heredan por derecho de representación. En otras palabras, si el hijo de una persona fallece antes que su padre o madre, los nietos de ese hijo ocupan automáticamente su lugar en la sucesión.

Esto significa que los nietos no son herederos forzosos de sus abuelos de manera directa, pero sí tienen un derecho protegido por la ley en caso de que sus padres no puedan recibir la herencia.

En estos casos un nieto puede heredar directamente del abuelo

Aunque el orden sucesoral privilegia a los hijos, existen situaciones especiales en las que los nietos sí pueden heredar directamente de sus abuelos: