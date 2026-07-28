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El Gobierno de Colombia confirmó controles sobre los beneficiarios de pensiones y ayudas sociales mediante mecanismos de verificación que incluyen visitas domiciliarias, con el objetivo de confirmar la situación de quienes reciben recursos estatales y evitar pagos indebidos a personas fallecidas o casos derivados de errores administrativos.

La normativa se suma a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS)

¿Cómo funciona el operativo casa por casa?

El plan del Gobierno de Colombia contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno irá casa por casa para controlar pagos indebidos de pensiones y ayudas sociales. Anna Bizon

El objetivo principal es contrastar los datos registrados en las bases oficiales con la situación real de cada beneficiario, mediante la revisión de documentos, estado civil y condiciones actuales de vida.

De manera paralela, intensifica el cruce de información entre las bases de datos de distintas entidades públicas para identificar posibles inconsistencias, especialmente en programas con mayor riesgo de pagos indebidos debido a la dispersión territorial y las dificultades en los sistemas de identificación digital.

Este sistema de verificación se suma a los controles habituales de auditoría y revisión de documentos, permitiendo un seguimiento más preciso de los beneficiarios y evitando que la validación dependa únicamente de trámites virtuales o declaraciones realizadas por los propios usuarios.

Qué pensiones y programas sociales son objeto de control

El operativo contempla la revisión de distintos grupos de beneficiarios, entre ellos:

Personas vinculadas con sistema pensional administrado por Colpensiones , así como quienes pertenecen a regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios otorgados a través de programas sociales coordinados por el Departamento para la Prosperidad Social.

Ciudadanos en condición de vulnerabilidad que acceden a transferencias monetarias periódicas financiadas por el Estado.

El proceso de verificación tiene como finalidad garantizar que los recursos públicos sean destinados exclusivamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas, reduciendo el riesgo de pagos a personas fallecidas, registros duplicados o inconsistencias derivadas de fallas administrativas.

¿Qué sucede si se detecta un pago indebido?

Cuando los controles detecten transferencias realizadas de manera incorrecta —como pagos a beneficiarios fallecidos o a personas que ya no cumplen con los criterios establecidos— las entidades responsables podrán suspender temporalmente el depósito mientras se analiza cada caso y se actualizan los registros oficiales.

Asimismo, se llevarán a cabo auditorías internas y externas para evaluar situaciones que requieran una revisión más profunda y determinar, cuando corresponda, la devolución de recursos en casos de irregularidades comprobadas.

Cruce de datos y controles digitales: así busca el Gobierno de Colombia reducir pagos incorrectos

Para evitar errores administrativos y garantizar que los beneficios lleguen únicamente a las personas que cumplen con los requisitos establecidos, el Gobierno de Colombia implementa distintas herramientas de control basadas en la actualización y el intercambio de información entre organismos públicos.

Uno de los principales mecanismos es la modernización de las bases de datos estatales y la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios.

A través de la interoperabilidad, distintas dependencias pueden comparar y validar información proveniente de diferentes registros oficiales, reduciendo inconsistencias y detectando posibles irregularidades antes de que generen pagos indebidos.

Entre los sistemas que se conectan para realizar estas verificaciones se encuentran: