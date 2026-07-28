La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto fin a un prolongado debate jurídico concerniente al pago de las indemnizaciones por fallecimiento en nuestro país.

De ahora en adelante, dicha compensación se calculará con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en lugar de hacerlo en función del salario mínimo.

Ya lo hizo oficial la Suprema Corte | Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria (foto: archivo).

¿Qué establece el artículo 123 de la Constitución de México?

Batres sostuvo que el tribunal tiene la responsabilidad de hacer valer el principio de desindexación del salario mínimo establecido en la Carta Magna. En este contexto, la UMA es el único parámetro que cumple con el mandato constitucional para calcular indemnizaciones de carácter civil, incluidas las derivadas de una muerte.

El artículo 123 de la Constitución prohíbe expresamente que el salario mínimo sea usado como índice, base o referencia para propósitos ajenos a su naturaleza laboral y la Corte no podía obviar este precepto.

Impacto en el IMSS, ISSSTE, Pemex y las aseguradoras

El alcance de la resolución va mucho más allá del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Batres advirtió que decidir en sentido opuesto habría constituido un riesgo directo para el patrimonio de instituciones como el ISSSTE, Pemex y la CFE, así como para las aseguradoras privadas que cubren este tipo de responsabilidades civiles.

Con la jurisprudencia aprobada, todas estas entidades tendrán certeza jurídica sobre cómo calcular sus obligaciones. El criterio es ahora vinculante para los tribunales del país, lo que elimina la disparidad de fallos que existía anteriormente.

El argumento más concreto lo aportó el propio IMSS. La ministra reveló que, si en 2025 esa institución hubiera pagado indemnizaciones tomando como base el salario mínimo, el costo se habría disparado 146%, pasando de 75.9 millones de pesos a más de 187 millones. Una diferencia de más de 111 millones de pesos en un solo año y en una sola institución.

La resolución tiene consecuencias directas para cualquier persona cuyo familiar fallezca en un siniestro vinculado a estas instituciones: el monto que recibirá como indemnización será menor que si se hubiera usado el salario mínimo como referencia.