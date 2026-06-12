En medio del debate, surgieron propuestas que podrían cambiar por completo la estructura de la política social en el país.

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La discusión sobre el futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad abrió un nuevo frente de preocupación para millones de colombianos.

En las últimas sesiones del Congreso de la República, varios legisladores plantearon la posibilidad de eliminar, fusionar o absorber el Departamento para la Prosperidad Social dentro de una reorganización institucional más amplia, una propuesta que genera incertidumbre para más de 4,5 millones de hogares que actualmente reciben algún tipo de apoyo estatal.

El debate se desarrolla mientras las comisiones primeras de Senado y Cámara estudian el proyecto de ley que busca otorgar una base jurídica definitiva al Ministerio de Igualdad y Equidad.

La iniciativa ya superó buena parte de su trámite legislativo y define las funciones, competencias y estructura general de la cartera creada para coordinar políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables y sectores históricamente excluidos.

¿Por qué se habla de eliminar o fusionar Prosperidad Social?

La propuesta surgió durante el análisis del proyecto de ley que regula el funcionamiento del Ministerio de Igualdad. Algunos congresistas consideran que la consolidación de entidades sociales podría optimizar recursos y evitar duplicidades administrativas dentro del Estado.

Sin embargo, la posibilidad de que el Departamento para la Prosperidad Social desaparezca o sea absorbido por otra institución ha despertado preocupación entre expertos, funcionarios y beneficiarios de programas sociales. La entidad es actualmente uno de los pilares de la política pública contra la pobreza y administra buena parte de las transferencias monetarias que llegan a los hogares más vulnerables del país.

Aunque por ahora no existe una decisión definitiva, el solo hecho de que la propuesta haya sido puesta sobre la mesa encendió las alarmas sobre el futuro de los subsidios que reciben millones de familias.

El Gobierno reforma el Ministerio de Igualdad y hay más de 4,5 millones de familias que podrían perder subsidios de toda la vida. Archivo

¿Qué programas administra actualmente Prosperidad Social?

El Departamento para la Prosperidad Social tiene a su cargo 12 programas de alcance nacional que benefician a millones de personas en diferentes regiones del país.

Entre los más importantes se encuentran:

Colombia Mayor .

Renta Ciudadana.

Devolución del IVA.

Renta Joven.

Jóvenes en Paz.

Programas de inclusión productiva.

Estrategias de economía popular y solidaria.

Iniciativas de infraestructura social para comunidades vulnerables.

Estas ayudas están diseñadas para complementar los ingresos de hogares en condición de pobreza, apoyar a adultos mayores sin pensión, promover la permanencia educativa y fortalecer proyectos productivos en distintos territorios.

¿Cuántos hogares podrían verse afectados por los cambios en Prosperidad Social?

Las cifras convierten este debate en uno de los más relevantes del año para la política social colombiana.

Actualmente, los programas administrados por Prosperidad Social alcanzan a más de 4,5 millones de hogares. Solo Renta Ciudadana llega a cerca de 3,1 millones de familias en situación de pobreza extrema, mientras que la Devolución del IVA beneficia a alrededor de 2,6 millones de hogares.

Por su parte, Colombia Mayor protege a cerca de 3 millones de adultos mayores mediante subsidios económicos periódicos. A esto se suman cientos de miles de jóvenes vinculados a programas de educación, acompañamiento y fortalecimiento social.

Si bien una eventual reorganización institucional no implica automáticamente la desaparición de estas ayudas, la discusión ha generado interrogantes sobre la continuidad operativa de los programas y sobre la entidad que asumiría su administración.

¿Qué dice el Gobierno sobre una posible eliminación de Prosperidad Social?

Desde el Gobierno nacional han surgido voces que rechazan la posibilidad de desmontar la entidad.

El director general del Departamento para la Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, defendió la permanencia de la institución y aseguró que cuenta con una trayectoria consolidada en la lucha contra la pobreza y la inclusión productiva.

Según el funcionario, la entidad ha desempeñado un papel determinante en la reducción de los indicadores de pobreza monetaria y multidimensional durante los últimos años, además de impulsar proyectos productivos, iniciativas comunitarias y programas de economía solidaria en diferentes regiones del país.

La postura oficial sostiene que el Ministerio de Igualdad y Equidad puede fortalecerse sin sacrificar una estructura que ya cuenta con experiencia, cobertura nacional y capacidad operativa para ejecutar programas sociales de gran escala.

¿Qué falta para que se defina el futuro de Prosperidad Social?

El trámite legislativo aún no ha concluido. Las comisiones primeras del Congreso deberán estudiar los artículos pendientes relacionados con el patrimonio, la estructura orgánica y otros aspectos fundamentales del Ministerio de Igualdad.

También deberán decidir si prosperan o no las proposiciones que buscan modificar el esquema institucional del sector social, incluyendo aquellas relacionadas con el Departamento para la Prosperidad Social.