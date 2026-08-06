Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay continúan aplicando controles a quienes desean ingresar o salir de sus territorios. Sin embargo, las verificaciones no se limitan a comprobar que el pasaporte esté vigente.

En determinados casos, estos países también exigen que el documento haya sido renovado dentro de los últimos cinco años. Quienes no cumplan con ese requisito podrán ser rechazados al momento de intentar ingresar, aun cuando el pasaporte no figure como vencido.

¿Quiénes pueden tener problemas para ingresar a Brasil, Venezuela y Paraguay?

Aunque muchas personas creen que solo un pasaporte vencido puede impedir el ingreso a otro país, existen situaciones en las que un documento vigente tampoco es suficiente.

En el caso de los menores de 18 años, Brasil, Venezuela y Paraguay exigen que el pasaporte haya sido emitido dentro de los últimos cinco años. Esto se debe a que, para este grupo, el documento tiene una vigencia de cinco años, por lo que, si no fue renovado dentro de ese plazo, no será válido para viajar.

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Por ese motivo, si un niño o adolescente intenta ingresar a Brasil, Venezuela o Paraguay con un pasaporte que no fue renovado dentro de ese plazo, las autoridades migratorias podrán impedirle el ingreso.

¿Por qué los menores deben renovar el pasaporte cada cinco años?

El pasaporte para menores tiene un período de vigencia más corto debido a los cambios físicos propios del crecimiento, que pueden dificultar la identificación del titular con el paso del tiempo.

Una vez cumplidos los 18 años, el nuevo pasaporte que se emita tendrá una vigencia de diez años.

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¿Qué vigencia tiene el pasaporte argentino?

La validez del documento depende de la edad del titular:

Mayores de 18 años: 10 años.

Menores de 18 años: 5 años.

Antes de viajar, se recomienda verificar la fecha de emisión y de vencimiento del pasaporte para evitar inconvenientes en el control migratorio.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Además de contar con un pasaporte vigente, es importante comprobar que:

El documento se encuentre vigente y en buen estado.

Documento nacional de identidad válido en los países donde se admite su uso.

Coincidencia entre los datos del pasaje y los del documento de viaje.

Se cumplan los requisitos migratorios del país de destino.

Formularios de ingreso o requisitos sanitarios exigidos por el país de destino.

En el caso de los menores que viajan sin ambos padres, se cuente con la autorización correspondiente cuando sea exigida.

Se revise con anticipación si el destino solicita otros documentos o condiciones de ingreso, como visas o permisos migratorios.

Realizar estas verificaciones antes de emprender el viaje puede evitar demoras, rechazos en frontera o la imposibilidad de abordar el transporte.