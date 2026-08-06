República Dominicana, México y Panamá prohíben el ingreso a los extranjeros cuyo pasaporte no cumpla con la vigencia mínima que exige cada país. Quienes posterguen la renovación del documento pueden quedar impedidos de abordar el vuelo o de cruzar la frontera, aunque tengan reservas confirmadas.

La Dirección General de Migración de República Dominicana, el Instituto Nacional de Migración de México y el Servicio Nacional de Migración de Panamá son las autoridades que fijan estos requisitos. Cada país establece un plazo distinto de vigencia y condiciones específicas para autorizar el ingreso al territorio.

¿Qué vigencia de pasaporte exige cada país?

Panamá exige un mínimo de tres meses de vigencia a partir de la fecha de ingreso , aplicado de forma estricta en los puestos migratorios. México no fija un mínimo por ley, pero el pasaporte debe mantenerse válido durante toda la estadía del viajero .

República Dominicana aplica como regla general seis meses de vigencia , aunque mantiene una excepción activa hasta el 31 de diciembre de 2026. Ese beneficio permite ingresar con el pasaporte válido solo durante la estadía a ciudadanos de un grupo específico de países.

¿Qué países tienen la excepción dominicana?

La excepción de República Dominicana no aplica a todas las nacionalidades: se limita a un listado definido por la Dirección General de Migración.

Unión Europea

Reino Unido

Estados Unidos

Canadá

Brasil

Chile

Argentina

Colombia

Ecuador

Cada país establece un plazo distinto de vigencia y condiciones específicas para autorizar el ingreso al territorio.

¿Qué pasa si el pasaporte no cumple con la vigencia exigida?

El incumplimiento de la vigencia mínima puede provocar que la aerolínea niegue el embarque en el aeropuerto de origen. También puede motivar el rechazo del ingreso al arribar al destino, incluso con reservas de hotel o pasajes ya pagados.