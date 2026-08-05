Oficial | Guatemala, Nicaragua y Honduras vetarán el ingreso de personas que hayan postergado este trámite con su pasaporte (Representación creada con IA)

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Por qué .

Quienes planeen viajar a Guatemala, Nicaragua o Honduras deberán verificar con anticipación que su pasaporte se encuentre vigente para evitar inconvenientes al momento de ingresar al país. Las autoridades migratorias de estas naciones exigen que los viajeros presenten un documento válido y en regla como condición obligatoria para cruzar la frontera.

En caso de que el pasaporte esté vencido o no cumpla con los requisitos establecidos, las aerolíneas pueden impedir el embarque desde el país de origen o, incluso, las autoridades migratorias rechazar el ingreso una vez que el pasajero haya llegado a destino.

¿Por qué pueden negar el ingreso a Guatemala, Nicaragua y Honduras?

Los tres países requieren que todos los visitantes internacionales cuenten con un pasaporte vigente al momento de ingresar a su territorio. Si el documento no cumple con las condiciones exigidas, Migración tiene la facultad de impedir la entrada.

Además, las compañías aéreas suelen realizar controles previos antes del embarque para comprobar que los pasajeros disponen de toda la documentación necesaria para viajar.

¿Qué sucede si el pasaporte está vencido?

Viajar con un pasaporte vencido puede traer distintas consecuencias, entre ellas:

La negativa de embarque por parte de la aerolínea.

El rechazo en los controles migratorios.

Retrasos en el viaje y gastos extra derivados de cambios de itinerario.

La necesidad de renovar el documento antes de intentar ingresar nuevamente.

Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de organizar cualquier viaje internacional.

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¿Qué documentación pueden solicitar las autoridades migratorias?

Al llegar a Guatemala, Nicaragua u Honduras, los funcionarios migratorios pueden exigir distintos documentos para verificar que el viajero cumple con los requisitos de entrada. Entre ellos, se encuentran:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Visa, en los casos en que corresponda.

Boleto de salida o regreso.

Cualquier otra documentación requerida por las autoridades locales.

¿Cuándo es recomendable renovar el pasaporte?

Los especialistas aconsejan no esperar hasta el último momento para iniciar el trámite de renovación. En muchos destinos, el pasaporte debe contar con varios meses de vigencia restantes para permitir el ingreso.

Por ello, antes de comprar un pasaje, es recomendable consultar las exigencias migratorias del país de destino, ya que los requisitos pueden variar según la nacionalidad del viajero y la normativa vigente.