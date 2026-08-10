Viajar a Brasil, Venezuela o Paraguay puede convertirse en un problema en los aeropuertos si la documentación personal no cumple con los requisitos exigidos por las autoridades.

Antes de salir, es fundamental revisar que el pasaporte esté vigente y en buen estado.

Un documento vencido, deteriorado o que presente inconvenientes puede generar demoras e incluso impedir el ingreso al país de destino.

Por eso, quienes tengan previsto viajar al exterior deberán realizar el trámite correspondiente con anticipación y verificar la documentación antes de emprender el viaje.

Pasaporte vigente y en buen estado, el requisito que no se puede pasar por alto

Uno de los principales puntos que deben controlar los viajeros es el estado del pasaporte. No alcanza con tener el documento: debe encontrarse vigente y en condiciones adecuadas para ser presentado ante los controles migratorios.

Las autoridades pueden revisar que la información sea legible y que el documento no presente daños que dificulten identificar al titular. Por este motivo, un pasaporte roto, deteriorado o con páginas dañadas puede convertirse en un inconveniente al momento de cruzar la frontera.

Pasaporte vigente y DNI en buen estado: qué documentación necesitan los argentinos para viajar a Brasil, Venezuela y Paraguay

El trámite que conviene hacer antes de viajar

Para evitar problemas, se recomienda revisar la documentación con suficiente anticipación y, si el pasaporte está vencido o próximo a vencer, iniciar su renovación antes del viaje.

También es importante comprobar las condiciones específicas del destino, ya que los requisitos migratorios pueden variar según el país y el tipo de documento utilizado.

Tener la documentación actualizada permite reducir el riesgo de quedar varado durante el control de ingreso.

Brasil, Venezuela y Paraguay: qué revisar antes de cruzar la frontera

Quienes viajen a Brasil, Venezuela o Paraguay deben prestar especial atención a la documentación que presentarán ante Migraciones.

Antes de salir, conviene verificar que el pasaporte sea válido, esté en buen estado y que no existan diferencias entre los datos del documento y la identidad del viajero.

La recomendación es no esperar hasta el último momento: revisar la vigencia del pasaporte y su estado físico puede evitar que un inconveniente administrativo arruine el viaje.

Además, antes de partir es aconsejable consultar los requisitos oficiales vigentes del país de destino.

En el caso de los argentinos, Brasil y Paraguay permiten el ingreso con DNI vigente y en buen estado, por lo que no es obligatorio presentar pasaporte para viajar a estos destinos. Venezuela, en cambio, constituye una excepción y exige prestar especial atención a los requisitos de documentación para el ingreso.