Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen en funcionamiento los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido. Esta situación puede ocasionar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de las ocasiones, las aerolíneas y los organismos migratorios demandan la posesión de un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o facilitar el ingreso internacional, salvo algunas excepciones dictadas por acuerdos regionales.

Atención: qué pasa en Brasil con los pasaportes caducados

Los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Requisitos de salida y entrada para viajeros internacionales en Venezuela

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) dispone que los viajeros internacionales deben poseer un pasaporte válido y vigente o contar con un documento habilitado por acuerdos internacionales.

Asimismo, las autoridades subrayan que los ciudadanos venezolanos están obligados a identificarse como nacionales al ingresar o salir del territorio.

En situaciones donde el pasaporte esté vencido, tanto las aerolíneas como las instancias de control migratorio tienen la facultad de impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha establecido en distintas oportunidades prórrogas a la vigencia de los pasaportes, por lo que en ciertos casos se acepta el documento incluso después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Paraguay exige pasaporte o identidad vigente para extranjeros

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias aconsejan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Además, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente según su situación particular.

Qué papeles suelen verificar las autoridades de migración

Entre los principales controles aparecen:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Normas migratorias: nuevos procedimientos para pasaportes vencidos

Las normas migratorias en la región continúan adaptándose a las circunstancias actuales. Recientemente, se ha informado que algunos países, como Argentina y Chile, han comenzado a establecer procedimientos específicos para aquellos extranjeros con pasaportes vencidos que deseen ingresar al país, brindando alternativas temporales en ciertos casos.

Además, se resalta la importancia del pasaporte para los ciudadanos de los países del Mercosur, quienes deben conocer las regulaciones de viaje de cada nación.

Las autoridades migratorias instan a todos los viajeros a llevar la documentación adecuada y a verificar su vigencia, dado que esto puede facilitar el proceso de ingreso y evitar inconvenientes en las fronteras.