Los viajeros de Estados Unidos, Argentina y Colombia que tengan previsto visitar República Dominicana actualmente cuentan con una medida excepcional sobre la vigencia de sus pasaportes.

Esta disposición, que también alcanza a ciudadanos de algunos otros países, modifica de manera temporal el requisito de validez mínima de esta identificación internacional para quienes ingresen al territorio dominicano con fines turísticos.

La medida permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Mientras tanto, los viajeros alcanzados por la medida podrán ingresar con un pasaporte válido y vigente durante su estadía en el país.

Qué cambió para los pasaportes de Estados Unidos, Argentina y Colombia

En condiciones ordinarias, los extranjeros que ingresan a República Dominicana como turistas deben contar con un pasaporte que tenga vigencia mínima de seis meses.

Cuando se implementó esta medida a fines de 2024, se contempló una excepción para las siguientes naciones

Estados Unidos de América

Argentina

Colombia

Países de la Unión Europea

Reino Unido

Canadá

Brasil

Chile

Ecuador

Para estos viajeros, su pasaporte debe estar válido y vigente en el transcurso de su estadía, pero no se exige que tenga seis meses de validez restante.

Los ciudadanos estadounidenses tienen permitido hasta el 31 de diciembre viajar con un pasaporte válido únicamente durante el período de estadía en territorio dominicano.

Requisitos que todos los turistas deberán cumplir para ingresar a República Dominicana

Además del documento de viaje, los turistas deben cumplir con otros requisitos como

Boleto de entrada y regreso , que puede ser aéreo, marítimo o terrestre

Una dirección permanente en el país

Prueba de solvencia económica suficiente para cubrir los gastos durante la permanencia

De acuerdo con lo detallado por la información oficial, la mayoría de los visitantes que llegan por vía aérea desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, diversos países de América del Sur y Centroamérica, no necesitan visa para ingresar como turistas.

Todos los requisitos de ingreso serán corroborados antes del abordaje por los operadores aéreos, quienes tendrán comprobar que los pasajeros cumplan con los puntos necesarios para realizar la visita.