Cuando una persona fallece, el testamento puede convertirse en la pieza central para determinar quiénes recibirán sus bienes.

Sin embargo, no todo testamento es necesariamente válido: existen determinadas situaciones en las que la Justicia de la Nación puede declarar su nulidad total o parcial y modificar la distribución de la herencia.

La validez del documento depende de que haya sido realizado respetando los requisitos establecidos por la ley y de que la persona que lo otorgó haya actuado con capacidad y libertad.

Por eso, cuando aparecen irregularidades, presiones, engaños o incumplimientos de las formalidades exigidas, los herederos pueden cuestionarlo.

El testamento que no cumple con los requisitos legales puede quedar anulado

Uno de los principales motivos por los que un testamento puede ser declarado nulo es el incumplimiento de las formalidades exigidas por la legislación.

No alcanza con que una persona haya dejado por escrito su voluntad: el documento debe respetar las condiciones previstas para el tipo de testamento utilizado.

Los problemas pueden surgir, por ejemplo, cuando faltan requisitos esenciales, existen irregularidades en su otorgamiento o el documento no permite determinar de manera válida cuál era la verdadera voluntad del fallecido.

En estos casos, un juez puede analizar las circunstancias y, si determina que el testamento no reúne las condiciones legales, declarar su nulidad. Dependiendo de la gravedad del defecto, esto puede afectar todo el documento o solamente determinadas disposiciones.

Cuando el testamento queda sin efecto, la sucesión puede continuar de acuerdo con las reglas legales correspondientes y con los derechos que tengan los herederos.

Testamentos nulos: cuándo la Justicia puede dejar sin efecto una herencia y cambiar quién recibe los bienes

Si hubo engaño, presión o falta de capacidad, la herencia puede cambiar por completo

Otro punto fundamental es que la persona que realiza un testamento debe encontrarse en condiciones de comprender el alcance de sus decisiones y expresar su voluntad libremente.

Por eso, un testamento puede ser cuestionado cuando existen elementos que permiten sospechar que el fallecido no tenía capacidad suficiente para comprender lo que estaba haciendo o que su voluntad fue alterada por terceros.

También pueden aparecer conflictos cuando un heredero sostiene que hubo violencia, intimidación, engaño o manipulación para conseguir que una persona beneficiara a determinados familiares o personas.

Estas situaciones deben ser demostradas en un proceso judicial. Si la Justicia determina que la voluntad expresada en el testamento no fue libre o que existía una causa legal que afectaba su validez, puede dejar sin efecto las disposiciones cuestionadas.

No se puede disponer libremente de toda la herencia: el límite que muchos desconocen

Existe además un límite especialmente importante: la persona no siempre puede decidir libremente quién recibirá todos sus bienes.

La legislación protege a determinados herederos mediante lo que se conoce como porción legítima.

Esto significa que, cuando existen herederos forzosos, una parte de la herencia queda reservada para ellos y no puede ser eliminada simplemente mediante un testamento.

Por este motivo, si una disposición testamentaria perjudica los derechos que la ley reconoce a esos herederos, puede ser reducida o cuestionada judicialmente.

Esto no significa necesariamente que todo el testamento quede automáticamente anulado. En determinadas situaciones, puede modificarse únicamente aquella parte que exceda los límites permitidos por la ley, manteniéndose vigentes las demás disposiciones.